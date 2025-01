Mancano oramai solo due giorni alla presentazione ufficiale della serie Samsung Galaxy S25, sul cui conto nelle ultime settimane è emersa gran parte dei dettagli principali, dal design alla dotazione tecnica, dalle funzionalità software alle colorazioni.

Nelle scorse ore all’enorme flusso di indiscrezioni sulla prossima generazione di punta di Samsung si è aggiunta una nuova anticipazione, relativa a quelli che dovrebbero essere i prezzi ufficiali applicati dal produttore coreano nei mercati europei.

Quanto potrebbe costare la serie Samsung Galaxy S25 in Europa

Stando a tali indiscrezioni, il modello base di Samsung Galaxy S25 con 128 GB di memoria di archiviazione in Europa dovrebbe essere venduto a 909 euro mentre la versione con 256 GB di memoria di archiviazione dovrebbe costare 969 euro.

Passando alla variante Plus, il prezzo della versione con 256 GB di memoria di archiviazione dovrebbe essere pari a 1.159 euro mentre il modello Ultra, sempre con 256 GB di memoria di archiviazione, dovrebbe essere venduto a 1.459 euro.

C’è da precisare che questi prezzi (sulla cui attendibilità non vi sono garanzie) sono molto simili a quelli adottati dal produttore nel Vecchio Continente lo scorso anno con la precedente generazione e, in sostanza, tale indiscrezione sembra contraddire le voci piuttosto insistenti secondo cui la serie Samsung Galaxy S25 sarebbe arrivata sul mercato a prezzi più alti, ciò anche a causa delle componenti hardware sempre più costose (come il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite).

Ricordiamo che nelle scorse ore sono emerse anche quelle che dovrebbero essere le caratteristiche principali di tutti i tre modelli:

Galaxy S25

Dimensioni: 70,5 x 146,9 x 7,2 mm

Peso: 162 grammi

Display: 6,2 pollici Dynamic AMOLED Full HD+ (2.340×1.080 pixel), 120 Hz, 2.600 nit

Fotocamera posteriore: principale 50 megapixel f/1.8 OIS, ultra grandangolare 12 megapixel f/2.2 120°, teleobiettivo 3x 10 megapixel f/2.4 OIS

Fotocamera anteriore: 12 megapixel f/2.2

Snapdragon 8 Elite for Galaxy

128 GB + 12 GB RAM

Batteria: 4.000 mah con ricarica 25 W

Sistema operativo: Android 15 One UI 7

Galaxy S25+

Dimensioni: 75,8 x 158,4 x 7,3 mm

Peso: 190 grammi

Display: 6,7 pollici Dynamic AMOLED WQHD+ (3.120×1.440 pixel), 120 Hz, 2.600 nit

Fotocamera posteriore: principale 50 megapixel f/1.8 OIS, ultra grandangolare 12 megapixel f/2.2 120°, teleobiettivo 3x 10 megapixel f/2.4 OIS

Fotocamera anteriore: 12 megapixel f/2.2

Snapdragon 8 Elite for Galaxy

256 GB + 12 GB RAM

Batteria: 4.900 mah con ricarica 45 W

Sistema operativo: Android 15 One UI 7

Galaxy S25 Ultra

Dimensioni: 77,6 x 162,8 x 8,2 mm

Peso: 218 grammi

Display: 6,9 pollici Dynamic AMOLED Full HD+ (3.120×1.440 pixel), 120 Hz, 2.600 nit

Fotocamera posteriore: principale 200 megapixel f/1.7 OIS, ultra grandangolare 50 megapixel f/1.9 120°, teleobiettivo 5x 50 megapixel OIS + 3x 10 megapixel OIS

Fotocamera anteriore: 12 megapixel f/2.2

Snapdragon 8 Elite for Galaxy

1 TB + 12 GB RAM

Batteria: 5.000 mah con ricarica 45 W

Sistema operativo: Android 15 One UI 7

Appuntamento a mercoledì per la presentazione ufficiale.