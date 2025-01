Nella serata di ieri, Google ha avviato il rilascio della beta 3 di Android 15 QPR2, (probabile) ultimo step prima del rilascio in forma stabile del secondo aggiornamento trimestrale di Android 15 che raggiungerà tutti i Pixel supportati (da Pixel 6 in avanti) nel mese di marzo, assieme a un nuovo Pixel Drop.

Al netto della rimozione dell’icona per il cambio della tastiera, l’unica altra novità tangibile (ma solo sui Pixel 9) riguarda l’arrivo della funzionalità di emergenza SOS Satellitare Pixel, presente nelle impostazioni ma non ancora disponibile in Europa. Spostandoci, invece, sulle novità nascoste in ottica Android 16, oltre alla piccola novità legata alle notifiche sulla schermata di blocco, il codice sorgente nasconde un’altra piccola (ma potenzialmente utile) novità legata a Google Wallet. Scopriamo tutti i dettagli.

La funzionalità SOS Satellite dei Pixel 9 sbarca in Europa?

Come anticipato, la beta 3 di Android 15 QPR2 non ha portato con sé grandissime novità. Una, però, non è passata inosservata ai possessori di uno dei più recenti Google Pixel 9 in Europa (Italia inclusa). Infatti, all’interno della sezione “Sicurezza ed emergenze” delle impostazioni di sistema, è ora presente la nuova sezione SOS Satellitare Pixel.

Questa funzionalità, annunciata dal colosso di Mountain View durante il lancio dei più recenti flagship Android come loro caratteristica esclusiva, è stata finora disponibile esclusivamente negli Stati Uniti (eccetto Alaska e Hawaii).

Al momento non è chiaro se si tratta di un errore o se questa funzionalità verrà effettivamente resa disponibile in Europa (sempre e solo sui Pixel 9) nel mese di marzo. Dal punto di vista logistico, Google ha bisogno di stringere accordi con uno o più fornitori di servizi di emergenza per rispondere al lancio di un SOS d’emergenza nel Vecchio continente.

Con la beta 3 di Android 15 QPR2 e un Pixel 9 si può “solo” provare una demo in Europa

Allo stato attuale, quindi, l’unica cosa che gli utenti europei (in possesso di un Pixel 9) possono fare, è “giocare” con la demo della funzionalità SOS Satellitare Pixel.

La procedura (che parte effettuando un tap su “Prova una demo”) è molto semplice e vuole insegnare all’utente come sfruttare la funzionalità per avviare la richiesta di SOS, connettersi a un satellite e scambiare messaggi con i servizi di emergenza.

Nel cercare di agganciare un satellite, per rendere la questione più verosimile, la demo andrà a disattivare la connessione a internet (sia rete mobile che Wi-Fi) e chiederà all’utente di posizionarsi all’aperto e in una zona con visuale libera verso il cielo.

Previous Next Fullscreen

Con Android 16 arriverà una nuova scorciatoia per accedere a Google Wallet

Archiviata questa novità “tangibile” (ma solo per i possessori di un Pixel 9), spostiamoci a una novità nascosta all’interno del codice sorgente della beta 3 di Android 15 QPR2. Prima di analizzarla nel dettaglio, il fatto che non sia abilitata all’interno di questa versione in anteprima suggerisce che questa novità arriverà con Android 16 (magari la vedremo a bordo della beta 1, attesa a ore).

Nello specifico, come riportato dal solito Mishaal Rahman (via AndroidAuthority.com) che conferma una sua stessa scoperta di inzio anno, Google andrà ad aggiungere una nuova voce alla pagina delle impostazioni Gesti (raggiungibile al percorso “Impostazioni > Sistema > Gesti”).

La nuova voce, chiamata “Tocca due volte il tasto di accensione”, andrà a sostituire la voce “Apri rapidamente la fotocamera” e permetterà agli utenti di scegliere come configurare questo gesto: con una doppia pressione rapida sul tasto di accensione, gli utenti potranno decidere se aprire la fotocamera o accedere a Google Wallet (o a qualunque sia l’app portafoglio digitale impostata come predefinita sul dispositivo).

Quando arriverà la versione stabile di Android 15 QPR2?

Da qualche tempo, Google si è un po’ svincolata da qualsivoglia finestra per il rilascio degli aggiornamenti, affidandosi a un “rilasceremo l’aggiornamento quando pronto“. A ogni modo, lo sviluppo di Android 15 QPR2 dovrebbe vivere ancora almeno un’altra versione in anteprima prima della sua naturale conclusione, prevista nel mese di marzo 2025 con il rilascio in forma stabile.

Per quanto concerne gli smartphone supportati invece, non cambia nulla, né rispetto alla versione stabile di Android 15, né rispetto al primo aggiornamento intermedio. Ecco la lista completa:

In conclusione va sottolineato il fatto che non tutte le novità discusse potrebbero effettivamente arrivare su tutti gli smartphone (per motivi di incompatibilità hardware); addirittura, alcune di esse potrebbero non arrivare del tutto.

Il motivo è molto semplice: tutte le versioni in anteprima di Android 15 (incluse quelle dei suoi aggiornamenti intermedi come in questo caso) possono contenere funzionalità che verranno introdotte in un secondo momento, anche con aggiornamenti successivi, o funzionalità che, dopo una fase di test, vengono scartate dal team di sviluppo.