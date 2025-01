Tra le diverse applicazioni presenti sui nostri smartphone figura anche Google Wallet, l’app sviluppata dal colosso di Mountain View che vanta funzionalità da portafoglio digitale consente di effettuare pagamenti tramite NFC, archiviare tutta una serie di tessere di vario tipo, permettendo di fatto all’utente di dimenticare il portafoglio ed effettuare i pagamenti di cui necessita sfruttando lo smartphone o lo smartwatch.

L’app in questione riceve costantemente tutta una serie di nuove funzionalità e miglioramenti, negli ultimi tempi per esempio abbiamo visto l’estensione della disponibilità dell’opzione “Tutto il resto” in alcuni mercati, i lavori per un nuovo strumento di importazione in blocco, una possibile nuova funzione per i pass, ma abbiamo anche visto come la nuova scorciatoia dell’app sia stata ampiamente distribuita, o ancora come sia stata modificata l’icona delle notifiche.

Oggi scopriamo insieme quella che potrebbe essere una futura novità attualmente in lavorazione in casa Google, che potrebbe permettere agli utenti di operare una maggiore personalizzazione del comportamento del proprio dispositivo per l’avvio di Google Wallet.

Google potrebbe introdurre una nuova scorciatoia per avviare Google Wallet

Diversi smartphone in commercio, compresi i Google Pixel, permettono all’utente di avviare l’app fotocamera predefinita effettuando una doppia pressione sul pulsante di accensione; alcuni brand consentono agli utenti di personalizzare l’effetto del doppio click sul pulsante in questione che può potenzialmente comportare l’apertura di un altro software, ma ciò non accade sugli smartphone dell’azienda di Mountain View. Almeno per il momento.

Secondo quanto individuato nella seconda Developer Preview di Android 16 da Mishaal Rahman infatti, sembra che l’azienda stia lavorando alla possibilità di personalizzare l’effetto del doppio click sul pulsante di accensione per avviare l’app Google Wallet. Lo sviluppatore ha individuato una nuova configurazione denominata config_walletDoubleTapPowerGestureEnabled, nome alquanto esplicativo.

In futuro il gesto in questione dovrebbe quindi comportare l’apertura di Google Wallet o di qualsiasi altra applicazione simile scelta dall’utente, visto che con l’attuale versione del robottino, seguendo il percorso Impostazioni -> App -> App predefinite -> App Wallet, l’utente ha facoltà di scegliere un’altra app wallet come predefinita.

La versione di Android 16 menzionata poco sopra tuttavia non contiene codice aggiuntivo per questa funzionalità, e non è dunque chiaro come Google intenda implementarla, l’azienda potrebbe infatti optare per la creazione di un’opzione completamente nuova nel percorso Impostazioni -> Sistema -> Gesti, oppure potrebbe aggiornare la schermata esistente dedicata all’apertura rapida della fotocamera.

In realtà, al momento non è nemmeno chiaro se la funzionalità in questione sarà rivolta agli smartphone, Google Wallet infatti è molto utilizzato anche sugli smartwatch Wear OS che però, in diversi casi, permettono già l’avvio del software con un doppio tocco del pulsante di accensione. Sarà dunque necessario attendere ulteriori sviluppi per saperne di più.