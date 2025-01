Realme C75 è ufficialmente disponibile all’acquisto in Italia a partire da oggi, con tanto di offerta di lancio. Il nuovo smartphone Android punta su un’autonomia di alto livello e su nuovi standard di resistenza, il tutto con un prezzo particolarmente abbordabile.

Realme C75 è disponibile da oggi in Italia

Realme C75 è stato presentato nella seconda metà di novembre in Vietnam, ma la settimana scorsa il produttore ha anticipato il suo arrivo in Italia. Parliamo di uno smartphone dal prezzo contenuto, e che risulta il primo del suo segmento con resistenza completa all’acqua e alla polvere: la certificazione IP69 (affiancata a quella IP66 e IP68) è per la prima volta disponibile su questa fascia e garantisce resistenza a getti ad alta temperatura, a spruzzi d’acqua e a immersioni prolungate. In più è presente la tecnologia SonicWave Water Ejection, utile per rimuovere rapidamente fino al 50% di acqua in eccesso attraverso lo speaker.

Realme C75 è il primo smartphone a livello globale a ottenere il certificato Rugged Smartphone di TÜV Rheinland, che si unisce al superamento con successo del test di resistenza agli urti di livello militare MIL-STD 810H. La struttura ArmorShell, che unisce il vetro ArmorShell a un resistente telaio in alluminio pressofuso, offre una protezione completa a 360 gradi contro cadute e urti. Nonostante questo, il dispositivo offre uno spessore di 7,99 mm e un peso sotto i 200 g. Il design Nature Power è caratterizzato da una texture geometrica e da un avanzato rivestimento nano-ottico.

Abbiamo parlato di autonomia, e in effetti il nuovo smartphone ci punta molto: a bordo abbiamo una batteria da 5828 mAh, che secondo il produttore garantisce uno standby fino a 23 giorni; con la ricarica rapida cablata da 45 W bastano 5 minuti per 3 ore di conversazione (si arriva al 50% in 38 minuti), e la tecnologia di ricarica intelligente garantisce efficienza e sicurezza anche alle basse temperature, con tanto di supporto alla ricarica inversa.

Come abbiamo visto, il cuore di Realme C75 è il SoC MediaTek Helio G92 Max: al suo fianco 8 GB di RAM (espandibili con Dynamic RAM fino a un totale di 24 GB) e 128 o 256 GB di memoria interna (espandibili con microSD). Il display IPS LCD offre una diagonale da 6,72 pollici, con risoluzione Full-HD+ e un refresh rate fino a 90 Hz. La fotocamera principale è da 50 MP e può contare su funzionalità di intelligenza artificiale (qui per la scheda tecnica completa). Tra queste ultime abbiamo AI Clear Face per correggere i ritratti sfocati, ma a livello generale è presente anche AI Boost per migliorare le prestazioni generali.

Realme C75 è disponibile in Italia nelle colorazioni Lighting Gold e Storm Black in preordine con offerte early-bird, valide a partire da oggi, 21 gennaio 2025. Lo smartphone è acquistabile ai seguenti prezzi consigliati: