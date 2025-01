A distanza di meno di due mesi dall’ufficialità, Realme annuncia il lancio in Italia di Realme C75, nuovo smartphone Android di fascia medio-bassa pensato per diventare un punto di riferimento per robustezza e impermeabilità. Scopriamo insieme le sue peculiarità, il prezzo di vendita e la data di uscita per il nostro Paese.

Rugged senza design da rugged: Realme C75 sta arrivando in Italia

Realme C75 è stato presentato nella seconda metà di novembre in Vietnam, ma in questi giorni è previsto l’arrivo in Italia (e non solo). Si tratta del primo smartphone del suo segmento con resistenza completa all’acqua e alla polvere, e può contare sulla batteria più capiente della sua fascia.

Il nuovo dispositivo offre una protezione completa, con certificazioni IP66, IP68 e IP69 che garantiscono resistenza ai getti d’acqua ad alta pressione, all’immersione e ai getti d’acqua ad alta pressione e ad alta temperatura. Questo tipo di protezione è il risultato della tecnologia di impermeabilizzazione di Realme, con tenute in schiuma integrate, una struttura impermeabile progettata ex novo e componenti impermeabili ottimizzati; in più, la funzione di espulsione dell’acqua SonicWave contribuisce a rimuoverla più rapidamente.

Realme C75 è il primo smartphone al mondo ad aver ottenuto il prestigioso certificato Rugged Smartphone TÜV Rheinland (per impermeabilità, resistenza alla polvere, temperature estreme, cadute e urti), con tanto di superamento del test di resistenza agli urti MIL-STD 810H di livello militare. La sua robustezza è garantita dalla presenza dell’innovativo ArmorShell Tough Build di Realme, un sistema di protezione completo che combina il vetro alla protezione ArmorShell per una maggiore durata.

Il vetro ArmorShell è arricchito fino al 35% di borato di litio e alluminio, e offre una resistenza agli urti 2,6 volte superiore e una resistenza ai graffi 4 volte superiore rispetto al modello precedente; può anche resistere a cadute da 2 metri su cemento e marmo. Lo smartphone vanta un migliore assorbimento degli urti e una maggiore resistenza alle cadute grazie ad angoli rinforzati, imbottitura interna e copertura in alluminio ad alta resistenza.

Come accennato, Realme C75 vanta la batteria più capiente della sua fascia di prezzo: parliamo di un’unità da 5828 mAh effettivi, integrata in una scocca con uno spessore di appena 7,99 mm. Secondo i dati forniti dal produttore, può garantire autonomia in standby fino a 23 giorni, e grazie alla ricarica rapida cablata da 45 W può tornare al 50% in 38 minuti (bastano 5 minuti per 3 ore di chiamate).

Per il resto il nuovo smartphone Android propone uno schermo IPS da 6,72 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 90 Hz, SoC MediaTek Helio G92 Max affiancato da 8 GB di RAM (espandibili con Dynamic RAM fino a un totale di 24 GB) e 256 GB di memoria interna (espandibili con microSD), e una fotocamera principale da 50 MP (qui per la scheda tecnica completa).

Realme C75 sarà disponibile all’acquisto in Italia nella versione 8-256 GB e nelle colorazioni Lightning Gold e Storm Black dal 21 gennaio 2025 al prezzo consigliato di 229,99 euro. Per i primi giorni di commercializzazione è prevista un’offerta di lancio, che l’azienda comunicherà solamente nei prossimi giorni.