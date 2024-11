Realme ha presentato, per il momento solo in Vietnam, il nuovo Realme C75, l’ultimo arrivato della sua serie C pensata per la fascia media del mercato. Il dispositivo si distingue per alcune caratteristiche interessanti che lo rendono particolarmente adatto a un utilizzo intensivo. Andiamo a vedere insieme le sue caratteristiche principali.

Realme C75 fa dell’autonomia e della resistenza il proprio cavallo di battaglia

A caratterizzare il nuovo Realme C75 troviamo innanzitutto un ampio display IPS LCD da 6,72 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 90 Hz, pensato per offrire una buona esperienza visiva sia nella navigazione quotidiana che nel gaming. Sotto il cofano batte il nuovo chipset MediaTek Helio G92 Max, che rappresenta una novità nel panorama mobile, introdotto per la prima su questo smartphone. Si tratta di un SoC 4G che dovrebbe essere una versione ottimizzata del precedente Helio G91, anche se al momento non sono stati condivisi dettagli specifici sulle migliorie apportate.

Uno dei principali punti di forza del dispositivo è sicuramente l’autonomia: il C75 monta infatti una capiente batteria da 6.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 45 W. Non solo, il telefono può fungere anche da power bank per ricaricare altri dispositivi tramite la porta USB-C, una funzionalità sempre più apprezzata dagli utenti.

Sul fronte della resistenza, Realme ha dotato il C75 di certificazione IP69 contro acqua e polvere, oltre a un design rinforzato con vetro temperato ArmorShell e certificazione militare MIL-STD-810H contro gli urti. Il comparto fotografico è affidato a un sensore principale da 50 megapixel, mentre per i selfie troviamo una camera frontale da 8 megapixel.

Lato software, il dispositivo arriva con la Realme UI 5.0 basata su Android 14, garantendo così un’esperienza software aggiornata. Il C75 sarà disponibile nelle colorazioni Lightning Gold e Black Storm Night, anche se al momento non sono stati comunicati prezzi e disponibilità per altri mercati oltre quello vietnamita.

Nel complesso, il Realme C75 si presenta come una proposta interessante per chi cerca un dispositivo resistente e dall’ottima autonomia, due caratteristiche sempre più richieste nella fascia media del mercato. Restiamo in attesa di conoscere il posizionamento di prezzo, che sarà determinante per valutarne la competitività.