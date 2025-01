Mentre scalda i motori in vista del lancio dei nuovi flagship della serie Galaxy S25, già in offerta, dei quali sappiamo già tutto, Samsung continua a lavorare su ciò che verrà dopo e, nello specifico, emergono nuove indiscrezioni sui pieghevoli che vedremo nel corso del 2025 e su Samsung Galaxy S26 Ultra, il flagship che debutterà nelle fasi iniziali del 2026.

Se sul fronte dei pieghevoli arriva un’altra conferma legata al debutto del primo dispositivo “tri-fold” del colosso sudcoreano, sul flagship canonico del 2026 arriva una sorpresa sul fronte del comparto fotografico: Samsung potrebbe dotare lo smartphone di un teleobiettivo periscopico da 200 megapixel.

Samsung potrebbe lanciare quattro pieghevoli, incluso il primo “tri-fold” nel 2025

Per spuntarla e tornare in posizione di dominio all’interno di un segmento caratterizzato da una concorrenza sempre più agguerrita, Samsung potrebbe sfruttare il 2025 per lanciare ben quattro smartphone pieghevoli in modo da aumentare la propria presenza su varie fasce del mercato e, perché no, osare con il primo pieghevole a tripla piega della gamma Galaxy (il primo dispositivo del genere, in assoluto, è HUAWEI Mate XT).

L’indiscrezione giunge dall’utente @jukanlosreve che, su X, ha citato un video condiviso da The Elec (condiviso poco sotto) per fare il recap di quanto contenuto all’interno del video stesso.

Il colosso sudcoreano potrebbe lanciare i classici pieghevoli a conchiglia (Galaxy Z Flip7) e a libro (Galaxy Z Fold7, probabilmente reso più sottile grazie alla rimozione del digitalizzatore), ai quali andrebbero ad affiancarsi un pieghevole a conchiglia più economico (Galaxy Z Flip FE) e, come anticipato, il primo pieghevole “tri-fold” (del quale non viene suggerito il nome).

Per questo dispositivo, il cui lancio è previsto nel terzo trimestre la 2025, la produzione della componentistica dovrebbe iniziare nel secondo trimestre. Secondo The Elec, Samsung produrre 200.000 unità del pieghevole che dovrebbe offrire un enorme display da 9,9 o 10 pollici quando aperto.

Samsung Galaxy S26 Ultra con teleobiettivo periscopico esagerato secondo un leaker

Abbandoniamo il mondo dei pieghevoli per tornare a quello degli smartphone canonici. Il noto leaker Digital Chat Station ha sfruttato il suo profilo sul social network cinese Weibo per condividere una nuova indiscrezione riguardante Samsung Galaxy S26 Ultra.

Il flagship 2026 di casa Samsung potrebbe essere il primo smartphone dell’azienda (ma non il primo in assoluto, Vivo X200 Pro è già sul mercato) a potere contare su un teleobiettivo periscopico da 200 megapixel che sfrutta un sensore da 1/1,5″, leggermente più piccolo rispetto a quello che l’attuale flagship (ancora per poche ore) Galaxy S24 Ultra sfrutta come sensore principale (in questo caso, è un sensore da 1/1,33″).

Al netto della dimensione del sensore, una mossa del genere, dopo anni di stasi, potrebbe permettere a Samsung di recuperare terreno sul fronte dello zoom (soprattutto spinto), ambito fotografico in cui l’azienda dominava la scena fino a qualche anno fa.

Per conoscere ufficialmente Samsung Galaxy S26 Ultra e gli altri smartphone della gamma flagship 2026 del colosso sudcoreano dovremo attendere ancora un anno e, prima di allora, siamo certi che giungeranno un’infinità di indiscrezioni al riguardo.

Per il momento, gli occhi restano puntati sull’evento Galaxy UNPACKED 2025 che si svolgerà il 22 gennaio 2025 a San José: a partire dalle 19:00 (ore italiane), il colosso sudcoreano svelerà al mondo i nuovi flagship Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra; assieme ai tre smartphone, potrebbero esserci altre sorprese, come Galaxy S25 Slim, i nuovi occhiali smart Project Moohan e la nuova versione dell’anello smart Galaxy Ring 2.