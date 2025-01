Manca una settimana alla presentazione ufficiale di Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25+ e Samsung Galaxy S25 Ultra: il giorno fissato sul calendario è quello del 22 gennaio 2025, ma se siete interessati all’acquisto potete già iniziare a muovervi per accaparrarvi generosi sconti validi come offerta di lancio. Le proposte sono sparse per vari rivenditori, tra sito ufficiale Samsung Shop Online, Amazon, MediaWorld, Unieuro, Euronics e Comet. Scopriamo insieme come risparmiare sull’acquisto dei nuovi flagship.

200 euro di sconto sui Samsung Galaxy S25, ma non solo: tutte le offerte pre-lancio

In questi giorni le anticipazioni sulla serie Samsung Galaxy S25 stanno impazzando, e, pur senza l’ufficialità, possiamo già almeno in parte conoscere i nuovi modelli in arrivo. La gamma sarà composta anche questa volta da tre modelli, ossia Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra: tutti e tre potranno contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite anche da noi, su un design rivisto e su diversi altri passi avanti rispetto alla serie Galaxy S24.

L’evento Galaxy Unpacked si terrà il 22 gennaio, ma se siete interessati alla serie Samsung Galaxy S25 potete già iniziare a mettere da parte sconti e coupon da utilizzare per l’acquisto. Le iniziative proposte da Samsung e dai vari rivenditori sono senza impegno: non dovete per forza procedere con l’acquisto di uno dei nuovi smartphone. Tutte le proposte risultano simili, e comportano la compilazione di un form o la registrazione dell’indirizzo email.

Iniziamo dal Samsung Shop Online, che tramite l’apposita sezione dedicata al Galaxy Unpacked (link in basso) consente di registrarsi entro il 21 gennaio per ottenere un codice sconto da 50 euro. In realtà, come abbiamo potuto verificare anche direttamente, via e-mail vi verrà inviato un coupon “potenziato”, dal valore di 200 euro. Questo sarà utilizzabile dal 22 al 27 gennaio 2025 per l’acquisto di uno dei nuovi smartphone (oppure su un Samsung Galaxy Book5, come riporta il regolamento).

In più, attraverso l’acquisto entro il 6 febbraio 2025 e la registrazione tramite Samsung Members entro il 7 aprile 2025, potrete partecipare all’estrazione di uno dei 100 Samsung Galaxy Watch Ultra messi in palio.

Se preferite rivolgervi ad Amazon, sappiate che sul sito è disponibile qualcosa di simile: cliccando su “Registrati” al link qui in basso potrete ottenere uno sconto di 200 euro sull’acquisto di Galaxy S25, Galaxy S25+ o Galaxy S25 Ultra. In più, se siete titolari di una carta American Express potrete ottenere uno sconto ulteriore attraverso un’offerta dedicata.

Sul sito MediaWorld è disponibile una pagina dedicata al Galaxy Unpacked: registrandovi attraverso l’apposito form entro le 10:00 del 22 gennaio 2025 potrete ottenere un voucher fino a 200 euro per l’acquisto online o in negozio di uno dei modelli della serie Samsung Galaxy S25. Il “fino a” si riferisce alle tempistiche di acquisto: il coupon ottenuto sarà di 200 euro con l’acquisto tra il 22 gennaio e il 4 febbraio 2025, oppure da 100 euro con l’acquisto tra il 5 e il 9 febbraio 2025.

Anche sul sito Unieuro è disponibile una pagina dedicata al Galaxy Unpacked del 22 gennaio: potete compilare il modulo online entro le 18:59 del 22 gennaio 2025 per ottenere uno sconto di 200 euro sull’acquisto dei nuovi smartphone (200 euro fino al 27 gennaio, 100 euro dal 28 gennaio all’8 febbraio 2025), ma non solo. La nota catena consente di partecipare a un concorso a premi con il quale potete provare a vincere un Galaxy Book4 Edge (modello NP750XQA-KB1IT, dal valore di 949 euro).

Sul sito Euronics potete compilare il form dedicato seguendo il link in basso e ottenere anche qui uno sconto di 200 euro sull’acquisto di uno dei Samsung Galaxy S25. La registrazione deve avvenire entro le 18:59 del 22 gennaio 2025. La catena anticipa anche la possibilità di permuta per il vecchio smartphone con Tech Back.

Chiudiamo con Comet, che sul sito mette a disposizione un’iniziativa simile: potete registrarvi al link qui in basso compilando il modulo per ottenere fino a 200 euro di sconto sui nuovi Galaxy in arrivo. Il coupon verrà inviato a tutti coloro che compileranno il form e saranno iscritti alla newsletter Comet entro le 14:59 del 22 gennaio 2025. Anche qui il “fino a” si riferisce alle tempistiche: acquistando uno smartphone tra il 22 e il 27 gennaio lo sconto sarà di 200 euro, mentre tra il 28 gennaio e il 6 febbraio sarà di 100 euro. Il sito fornisce anche una conferma sull’effettiva disponibilità dei Galaxy S25 (7 febbraio 2025).

Dunque, per riepilogare:

Samsung Shop Online: 200 euro di sconto (50 euro che poi diventano 200 via mail) e possibilità di vincere un Samsung Galaxy Watch Ultra (con effettivo acquisto)

Amazon.it: 200 euro di sconto tramite registrazione, più ulteriore sconto per i titolari di carta American Express

MediaWorld: 200 euro di sconto tramite voucher, dopo aver compilato il modulo

Unieuro: 200 euro di sconto tramite registrazione e possibilità di vincere un Galaxy Book4 Edge

Euronics: 200 euro di sconto tramite registrazione

Comet: 200 euro di sconto tramite form e iscrizione alla newsletter

Insomma, Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra devono ancora essere presentati, ma le iniziative promozionali non mancano. L’appuntamento per l’evento Galaxy Unpacked è fissato per le 19:00 del 22 gennaio 2025: è ormai iniziato il conto alla rovescia.