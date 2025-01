A pochi giorni di distanza dalla presentazione ufficiale, in rete emergono le specifiche tecniche complete dei nuovi Samsung Galaxy S25, che nascondono non poche sorprese e vanno a confermare ciò che ci aspettavamo dai nuovi flagship di casa Samsung.

I dispositivi della serie Galaxy saranno presentati ufficialmente il prossimo 22 gennaio durante l’evento Galaxy Unpacked che si terrà a San José, in California. Protagonisti assoluti dell’evento saranno ovviamente Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25+ e Samsung Galaxy S25 Ultra, che rappresenteranno la fascia premium del colosso coreano in questo 2025.

Ad accompagnare il trittico di dispositivi ci sarà anche Samsung Galaxy S25 Slim, uno degli smartphone più sottili mai realizzati da Samsung: sebbene non sia presente tra i documenti con le specifiche tecniche trapelati oggi in rete, sappiamo già abbastanza su di lui grazie ai leak dei giorni scorsi.

Ecco le specifiche tecniche complete dei nuovi Samsung Galaxy S25

A leakare le schede tecniche complete ci ha pensato il leaker Arsène Lupin sul suo profilo X, e rappresentano essenzialmente ciò che potevamo aspettarci dagli smartphone di Samsung. Troviamo quindi tre diverse diagonali del display per i tre modelli, partendo da Samsung Galaxy S25 con il suo display da 6,2 pollici, passando per i 6,7 pollici del modello Plus e terminando con il display da 6,9 pollici per Samsung Galaxy S25 Ultra.

Tutti e tre i modelli sono caratterizzati da schermi con refresh rate adattivo fino a 120 Hz e raggiungono un picco di luminosità massimo di 2600 nit. Sul fronte della componentistica interna, invece, il cuore pulsante dei nuovi smartphone sarà lo Snapdragon 8 Elite for Galaxy, processore di fascia alta di Qualcomm leggermente modificato appositamente per i dispositivi del colosso coreano.

Poche sorprese anche sul fronte della RAM, che dovrebbe ammontare a 12 GB per ciascun modello, anche se nelle scorse settimane tutte le indiscrezioni sembravano indicare la presenza di 16 GB di memoria RAM sul modello Ultra. In questo caso dovremo attendere la presentazione ufficiale per toglierci qualunque dubbio.

Nello specifico, quindi, queste dovrebbero essere le specifiche tecniche dei nuovi Samsung Galaxy S25:

Samsung Galaxy S25

Dimensioni: 70,5 x 146,9 x 7,2 mm

Peso: 162 g

Display: 6,2″ Dynamic AMOLED Full HD+ (2340×1080 pixel) 120Hz, 2600 nit

Fotocamera posteriore: principale 50 megapixel f/1.8 OIS, ultra grandangolare 12 megapixel f/2.2 120°, teleobiettivo 3x 10 megapixel f/2.4 OIS

Fotocamera anteriore: 12 megapixel f/2.2

Snapdragon 8 Elite for Galaxy

128 GB + 12 GB RAM

Batteria: 4000 mah con ricarica 25 W

Sistema operativo: Android 15 One UI 7

Samsung Galaxy S25+

Dimensioni: 75,8 x 158,4 x 7,3 mm

Peso: 190 g

Display: 6,7″ Dynamic AMOLED WQHD+ (3120×1440 pixel) 120Hz, 2600 nit

Fotocamera posteriore: principale 50 megapixel f/1.8 OIS, ultra grandangolare 12 megapixel f/2.2 120°, teleobiettivo 3x 10 megapixel f/2.4 OIS

Fotocamera anteriore: 12 megapixel f/2.2

Snapdragon 8 Elite for Galaxy

256 GB + 12 GB RAM

Batteria: 4900 mah con ricarica 45 W

Sistema operativo: Android 15 One UI 7

Samsung Galaxy S25 Ultra

Dimensioni: 77,6 x 162,8 x 8,2 mm

Peso: 218 g

Display: 6,9″ Dynamic AMOLED Full HD+ (3120×1440 pixel) 120Hz, 2600 nit

Fotocamera posteriore: principale 200 megapixel f/1.7 OIS, ultra grandangolare 50 megapixel f/1.9 120°, teleobiettivo 5x 50 megapixel OIS + 3x 10 megapixel OIS

Fotocamera anteriore: 12 megapixel f/2.2

Snapdragon 8 Elite for Galaxy

1 TB + 12 GB RAM

Batteria: 5000 mah con ricarica 45 W

Sistema operativo: Android 15 One UI 7

Vi ricordiamo inoltre che nei giorni scorsi sono trapelati in rete anche i render stampa ufficiali, che vanno a completare il quadro sui nuovi flagship del colosso coreano. Non ci resta quindi che aspettare il prossimo 22 gennaio per tutte le conferme del caso.