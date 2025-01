Siamo ormai entrati nella seconda metà di gennaio, e quindi aumentano i modelli con le patch di sicurezza di questo mese: in queste ore sia Samsung sia Huawei stanno rilasciando nuovi aggiornamenti per i propri smartphone, toccando in particolare Samsung Galaxy A54 5G, Samsung Galaxy Z Flip5, Samsung Galaxy Z Flip4, Samsung Galaxy Z Fold5, Samsung Galaxy Z Fold4, Huawei Pura70 Ultra, Huawei P60 Pro e Huawei Mate X3. Scopriamo insieme tutte le novità in arrivo.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy A54 5G

Iniziamo da Samsung Galaxy A54 5G, popolare modello di fascia media della penultima generazione: per lui ci sono in distribuzione in Europa le patch di sicurezza di gennaio 2025 attraverso il firmware A546BXXSBCYA2.

I dettagli sulle vulnerabilità corrette sono presenti nel consueto bollettino diffuso dal produttore: in base a quest’ultimo, le più recenti patch vanno a correggere 29 vulnerabilità CVE, riguardanti il sistema operativo Android in generale, e 22 vulnerabilità SVE, che toccano più nello specifico i dispositivi Samsung e la One UI. Non sembrano essere state integrate ulteriori novità, se non generici miglioramenti lato stabilità e prestazioni, oltre a qualche bugfix.

Per novità più corpose dovremo aspettare l’arrivo della One UI 7 basata su Android 15: il programma beta per la serie Galaxy S24 sta ormai giungendo alla conclusione, e probabilmente ne sapremo di più sulle tempistiche di rilascio durante il Galaxy Unpacked di mercoledì. Il debutto del nuovo sistema operativo avverrà sulla serie Galaxy S25, ma saranno tanti i modelli Samsung a riceverlo tramite aggiornamento: ci vorrà ancora un po’ di pazienza.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Z Flip5, Z Fold5, Z Flip4 e Z Fold4

Aggiornamenti simili in rollout per gran parte della gamma di pieghevoli di Samsung: Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Fold4 stanno accogliendo in Europa le patch di sicurezza di gennaio 2025, insieme a generici perfezionamenti lato stabilità e prestazioni e a qualche bugfix non specificato.

I firmware in distribuzione sono i seguenti:

Galaxy Z Flip5: F731BXXS4DXLF

Galaxy Z Flip4: F721BXXS9GXLF

Galaxy Z Fold5: F946BXXS4DXLF

Galaxy Z Fold4: F936BXXS9GXLF

Tutti e quattro gli smartphone pieghevoli sono nella lista dei modelli che riceveranno la One UI 7 e Android 15: l’aggiornamento sarà molto corposo, e proprio per questo si sta facendo attendere un po’ più del “solito” (per gli standard dei major update di Samsung); arriverà nelle prossime settimane in versione stabile.

Il ritardo (soprattutto in Europa) riguardante le patch per i modelli più recenti come Galaxy S24 (anche se a quanto pare c’è un ulteriore update in rollout in alcuni Paesi), Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6 potrebbe nascondere qualche “sorpresa” riguardante proprio la One UI 7. Confidiamo di ottenere maggiori dettagli durante il Galaxy Unpacked del 22 gennaio.

Novità aggiornamenti Huawei Pura70 Ultra, P60 Pro e Mate X3

Non solo Samsung, come anticipato: anche Huawei sta rilasciando nuovi aggiornamenti per la EMUI con le più recenti patch di sicurezza. Tra i protagonisti Huawei Pura70 Ultra, flagship lanciato la scorsa primavera anche in Italia: lo smartphone sta accogliendo in Europa la EMUI 14.2.0.191, che richiede un download di circa 340 MB. I fratelli Huawei Pura70 e Huawei Pura70 Pro dovrebbero seguire nei prossimi giorni.

In rollout aggiornamenti anche per Huawei P60 Pro e Huawei Mate X3 (EMUI 14.2.0.160 per entrambi). Le novità per i tre smartphone della casa cinese sono sostanzialmente le stesse: all’interno dei changelog vengono infatti citate solo le patch di sicurezza di gennaio 2025, che vanno a correggere diverse vulnerabilità (qui per tutti i dettagli). Per ora non abbiamo informazioni sulla distribuzione della EMUI 15, ma siamo sicuri che nelle prossime settimane ne sapremo di più.

Come aggiornare Samsung Galaxy A54 5G, Z Flip5, Z Fold5, Z Flip4 e Z Fold4, Huawei Pura70 Ultra, P60 Pro e Mate X3

Per verificare l’arrivo di nuovi aggiornamenti via OTA per Samsung Galaxy A54 5G, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Fold4 potete passare dalle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Potete anche collegare lo smartphone al PC e utilizzare Smart Switch, dopo aver installato il tool.

Su Huawei Pura70 Ultra, Huawei P60 Pro e Huawei Mate X3 potete controllare l’arrivo di aggiornamenti passando da “Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Aggiornamento software“. In caso di esito negativo, potete attendere qualche giorno e riprovare.