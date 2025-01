HUAWEI ha rilasciato i dettagli relativi alle patch di sicurezza di gennaio 2025, confermando il proprio impegno nel garantire la sicurezza dei dispositivi dell’ecosistema. L’aggiornamento, che verrà distribuito gradualmente nelle prossime settimane, introduce correzioni significative per diverse vulnerabilità del sistema operativo.

HUAWEI, arrivano le patch di gennaio 2025: occhio alle novità sulla sicurezza (e intanto EMUI 15 si fa attendere)

L’intervento più rilevante riguarda la risoluzione di tre vulnerabilità classificate come critiche, che potevano potenzialmente compromettere la sicurezza dei dispositivi. Tra queste, particolarmente significativa era una falla che avrebbe potuto consentire l’esecuzione di codice non autorizzato con privilegi elevati, rappresentando un rischio concreto per la privacy degli utenti.

Il pacchetto di sicurezza include inoltre la correzione di sette vulnerabilità ad alto rischio e quattro di media entità. Degna di nota è la risoluzione di un problema legato alla gestione della memoria che, in determinate circostanze, poteva causare il blocco completo del dispositivo, richiedendo un riavvio forzato.

Questo aggiornamento si inserisce nella roadmap di sviluppo di Huawei, che prosegue parallelamente ai lavori sulla prossima versione della propria interfaccia proprietaria. La EMUI 15, infatti, rappresenta uno degli aggiornamenti più attesi dalla community, sebbene l’azienda non abbia ancora fornito indicazioni precise sulla data di rilascio.

Per quanto riguarda la distribuzione, gli utenti riceveranno una notifica automatica quando l’aggiornamento sarà disponibile per il proprio dispositivo. È comunque possibile verificare manualmente la presenza dell’update attraverso il percorso Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti. Come da prassi, si consiglia di procedere all’installazione con una percentuale di batteria superiore al 50% e una connessione Wi-Fi stabile.

L’implementazione di queste correzioni di sicurezza rappresenta un passaggio importante per l’ecosistema HUAWEI, in attesa di sviluppi più sostanziali con il rilascio della interfaccia proprietaria EMUI 15. Continueremo a monitorare gli sviluppi e a fornire aggiornamenti tempestivi su eventuali novità relative alla prossima versione dell’interfaccia proprietaria del produttore cinese.

Per i più curiosi, di seguito trovate tutti i dettagli della patch di sicurezza di gennaio 2025 rilasciata da Huawei.

High

CVE-2024-56439, CVE-2024-56447, CVE-2024-56451

Affected Versions: HarmonyOS 5, HarmonyOS 4.2, HarmonyOS 4.0, HarmonyOS 3.1, HarmonyOS 3.0, HarmonyOS 2.1, HarmonyOS 2.0, EMUI 14, EMUI 13, EMUI 12

Medium

CVE-2024-54121, CVE-2024-54120, CVE-2024-56434, CVE-2024-56435, CVE-2024-56436, CVE-2023-52953, CVE-2023-52954, CVE-2023-52955, CVE-2024-56437, CVE-56438 CVE-2024-56440, CVE-2024-56441, CVE_2024-56442, CVE-2024-56443, CVE-2024-56444, CVE-2024-56445, CVE-2024-56446, CVE-2024-56448, CVE-2024-56449, CVE-2024-56450, CVE-2024-56452, CVE-2024-56453, CVE-2024-56454, CVE-2024-56455, CVE-2024-56456

Affected Versions: HarmonyOS 5, HarmonyOS 4.2, HarmonyOS 4.0, HarmonyOS 3.1, HarmonyOS 3.0, HarmonyOS 2.1, HarmonyOS 2.0, EMUI 14, EMUI 13, EMUI 12 (mostly HarmonyOS 5.0)

Libreria di terze parti

High

CVE-2024-43097, CVE-2024-43767, CVE-2024-43768,CVE-2024-43762, CVE-2024-40661, CVE-2024-38415, CVE-2024-47701

Affected Versions: HarmonyOS 4.2, HarmonyOS 4.0, HarmonyOS 3.1, HarmonyOS 3.0, HarmonyOS 2.1, HarmonyOS 2.0, EMUI 14, EMUI 13, EMUI 12

Medium

CVE-2024-54030, CVE-2024-47679, CVE-2024-47685, CVE-2024-47705, CVE-2024-47707, CVE-2024-47742, CVE-2024-49882, CVE-2024-49967, CVE-2024-50014, CVE-2024-50082

Affected Version: HarmonyOS 5.0

Low