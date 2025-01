Samsung si prepara a lanciare le versioni stabili della Samsung One UI 7.0 basate su Android 15, un aggiornamento molto atteso e che dovrebbe arrivare già la prossima settimana, in concomitanza con il debutto della nuova serie Samsung Galaxy S25. Dopo aver rilasciato ben 3 versioni Beta infatti (qui vi abbiamo spiegato anche come installarle manualmente, dato che l’Italia non rientrava fra i paesi coperti dalla Beta), il programma giunge al termine e il prossimo rilascio sarà quello defintivo.

Quando sarà rilasciata la Samsung One UI 7.0?

Secondo quanto riportato dagli utenti su Reddit, Samsung ha notificato in queste ore ai beta tester la chiusura del programma beta per la serie Galaxy S24. Questo segnala che il rilascio della versione stabile di One UI 7 è ormai imminente.

La serie Galaxy S25 sarà la prima a debuttare con il nuovo aggiornamento, mentre i modelli precedenti, come i Galaxy S24, riceveranno l’update tramite OTA probabilmente subito dopo l’evento Galaxy Unpacked. Nonostante Samsung non abbia condiviso una timeline ufficiale, si prevede che le versioni pieghevoli e altri modelli più vecchi seguiranno nelle settimane successive.

Quali novità apporterà la Samsung One UI 7.0?

Fra le principali novità che dovrebbe apportare la Samsung One UI 7.0 spiccano:

Now Bar : una barra dedicata che consente un accesso rapido alle notifiche importanti e alle attività principali direttamente dalla schermata di blocco.

: una barra dedicata che consente un accesso rapido alle notifiche importanti e alle attività principali direttamente dalla schermata di blocco. Privacy e sicurezza : nuove funzionalità per proteggere i dati personali degli utenti.

: nuove funzionalità per proteggere i dati personali degli utenti. Trascrizione automatica e registrazione delle chiamate : utile per trasformare conversazioni vocali in testo in tempo reale.

: utile per trasformare conversazioni vocali in testo in tempo reale. Miglioramenti di Sketch to Image : maggiore precisione e funzionalità avanzate per trasformare schizzi in immagini.

: maggiore precisione e funzionalità avanzate per trasformare schizzi in immagini. Tutte le ultime novità di Android 15, integrate nell’ecosistema Samsung.

È possibile, anzi probabile, che nuove funzionalità in arrivo con i Samsung Galaxy S25 resteranno esclusive di questi nuovi modelli, così come accaduto lo scorso anno al lancio dei Samsung Galaxy S24. Sempre seguendo quanto successo lo scorso anno, l’esclusiva potrebbe poi terminare con l’eventuale rilascio di una versione minore, ipoteticamente la One UI 7.1.

Ulteriori novità ve le abbiamo mostrate nella nostra video anteprima sulla One UI 7.0 Beta 1:

In ogni caso, maggiori dettagli sulla One UI 7 saranno svelati durante l’evento Galaxy Unpacked, in cui Samsung presenterà anche i nuovi Galaxy S25. Non resta che attendere l’annuncio ufficiale per scoprire le tempistiche esatte di rilascio e le sorprese che Samsung ha in serbo. Vi ricordiamo che potete registrarvi alla pagina Samsung per restare aggiornati sull’evento e ricevere uno coupon sconto del valore di 200€ per l’acquisto dei nuovi S25, senza impegno (in pagina troverete indicato 50€ ma poi si trasformeranno in 200€).