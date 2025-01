Samsung ha avviato il suo programma di test della One UI 7 basata su Android 15 a dicembre 2024 e dopo tre aggiornamenti recentemente ha terminato il programma beta, ma l’ultimo aggiornamento della One UI suggerisce che la versione stabile della One UI 7 non è ancora pronta per il lancio pubblico.

La serie Samsung Galaxy S24 ha appena ricevuto il suo secondo aggiornamento di gennaio 2025 in Corea del Sud, ma è ancora basata su One UI 6.1.

La versione stabile della One UI 7 potrebbe essere in ritardo

Il firmware non è particolarmente corposo in quanto occupa solo 377 MB e si concentra principalmente sulla sicurezza, infatti include anche la patch di sicurezza di gennaio 2025.

Il changelog rivela che l’update contiene oltre 50 correzioni che risolvono vulnerabilità critiche identificate sia da Google che da Samsung. L’azienda sudcoreana ha rimediato ad alcune problematiche con componenti come Bootloader, Notification Manager e l’app Messaggi.

Si prevede che questo aggiornamento verrà presto distribuito in altre regioni, quindi la versione stabile di One UI 7 potrebbe aver bisogno di un altro po’ di tempo prima di iniziare a essere distribuita agli utenti.

Anche se non è il tanto atteso aggiornamento con la One UI 7 è comunque importante mantenere il dispositivo aggiornato in modo da ridurre la sua vulnerabilità nei confronti delle minacce.

L’attesa per la nuova One UI non dovrebbe essere lunga, poiché il 22 gennaio Samsung terrà l’evento Galaxy Unpacked dove si prevede farà sapere di più sul lancio di One UI 7, inclusi i dispositivi Galaxy che la riceveranno per primi.