Un nuovo rapporto mette in luce che Android Auto viene utilizzato da un numero sempre minore di automobilisti rispetto all’anno precedente, ma al contempo YouTube Music è sempre più gettonato tra gli automobilisti in generale.

Il report condiviso nel Morgan Stanley Audio Entertainment Survey rivela che la piattaforma Android Auto di Google sta perdendo utenti, in quanto viene utilizzata dal 7% in meno di conducenti su base annua, mentre CarPlay di Apple è cresciuto del 2%.

Questi risultati derivano da molteplici fattori, come il numero di utenti che sono passati da Android a iOS e di coloro che hanno acquistato un veicolo su cui non utilizzano più Android Auto, ma il sistema preinstallato dalla casa automobilistica, che tuttavia può essere anche Android Automotive.

YouTube Music è sempre più utilizzato al volante

In ogni caso Google sta raccogliendo buoni risultati altrove in ambito automotive, poiché la sua app YouTube Music è sempre più utilizzata dagli automobilisti per ascoltare musica e podcast e in generale è la piattaforma più utilizzata anche dagli automobilisti paganti.

CarPlay contribuisce a incrementare la quota di YouTube Music, dato che circolano più veicoli che utilizzano il sistema di Apple, per non parlare del fatto che Android Auto è da sempre tormentato dai bug.

Complessivamente YouTube Music viene utilizzato in auto più o meno come SiriusXM che è stato forzatamente integrato in molti veicoli negli ultimi 10-15 anni, inoltre la piattaforma musicale di Google è anche molto più avanti di Spotify e Apple Music in questo senso, probabilmente perché l’esperienza gratuita di questi ultimi due servizi è troppo limitante.

Infine, Google offre YouTube Music Premium incluso nell’abbonamento YouTube Premium, risultando più appetibile per chi passa molto tempo su YouTube, nonostante Google abbia aumentato i prezzi.