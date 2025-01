Chi possiede un’automobile con Android Automotive sa perfettamente che le app disponibili nel Google Play Store di quel sistema operativo sono molto limitate. La buona notizia è che il mese prossimo Google avvierà un nuovo programma aumentando il numero di app scaricabili.

Quali app saranno disponibili al download su Android Automotive OS

Qualche mese fa abbiamo dato notizia della possibilità che Google Play Store potesse inserire l’indicazione delle app compatibili con i display delle auto. Questo avveniva a ottobre analizzando il codice della versione 43.0.18-31 di Google Play Store. Solo tre mesi prima, durante il Google I/O 2024, anche se la notizia non ha avuto una grande eco, da Mountain View hanno annunciato l’ampliamento del programma di app disponibili per il download per Android Automotive OS.

Ora arriva la conferma che quell’ampliamento verrà implementato il prossimo mese. Google, infatti, ha analizzato il Play Store alla ricerca di tutte le app compatibili con gli schermi di grandi dimensioni e ha selezionato quelle adatte per il download su Android Automotive OS nei veicoli. Quelle considerate tali sono quelle che è possibile utilizzare quando le automobili sono parcheggiate, mentre saranno escluse quelle che supportano solo dispositivi ARM. Molte automobili, infatti, non utilizzano chip x86 ma ARM, limitando la compatibilità di alcune app.

Al momento non c’è indicazioni su quali app verranno aggiunte al download su Android Automotive, ma Google fa sapere che in questa prima fase (indicando quindi che ce ne sarà anche una seconda) saranno prese in considerazione solamente app appartenenti alle categorie video, giochi e browser.

Ovviamente per rientrare in questo programma le app devono soddisfare tutti i requisiti previsti da Google, altrimenti non vengono considerate idonee. In realtà anche se un’applicazione non dovesse soddisfare tutti i requisiti di qualità per la sua categoria potrebbe comunque essere considerata idonea se adatta con la nuova modalità di compatibilità. Si tratta della modalità prevista per le applicazioni non completamente ottimizzate per Android Automotive, ma che garantiscono sicurezza e un’esperienza utente adeguata.

Se le app per Android Automotive arriveranno a febbraio, bisognerà invece attendere per quelle per Android Auto. Google, infatti, aveva annunciato che il programma di app avrebbe supportato anche Android Auto, ma ora fa sapere che il loro rilascio è previsto in un secondo momento.

La decisione di Google di ampliare il programma di app disponibili per il download su Android Automotive va a colmare il vuoto creato dalla scarsa disponibilità di applicazioni per questa piattaforma. Alla base di questa scelta da parte degli sviluppatori ci sono diverse ragioni. Dalle difficoltà di sviluppare un’applicazione, al mercato estremamente limitato, passando per la necessità di integrare maggiori elementi legati alla sicurezza stradale.

Anche se il Play Store di Android Automotive OS non raggiungerà i numeri di quello per Android, è comunque un’ottima notizia.