A pochi giorni dall’aumento del canone mensile per tutti i piani di YouTube Premium, YouTube ha iniziato a mandare mail informative contenenti brutte notizie anche agli abbonati a YouTube Music Premium, servizio che consente (tra le altre cose) di ascoltare musica senza pubblicità e con l’app in background, oltre a dare la possibilità di scaricare le canzoni per riprodurre musica offline.

Anche per la declinazione audio della famosissima piattaforma di streaming arrivano aumenti al canone mensile di tutti e tre i piani a listino per “continuare a migliorare Music Premium e sostenere gli artisti che ascolti”. Scopriamo cosa cambia per potenziali e già abbonati, oltre ai nuovi prezzi.

YouTube Music Premium: rincari per tutti i piani in abbonamento

Come anticipato in apertura, aumente il canone mensile per tutti i piani in abbonamento a YouTube Music Premium, sia per i nuovi/futuri abbonati, che possono già trovare i nuovi prezzi sul portale della piattaforma, sia per i già abbonati, che stanno ricevendo una mail informativa che avvisa della imminente modifica.

La motivazione dietro la decisione di aumentare i prezzi, presa “non alla leggera” dal team della piattaforma streaming è la seguente: “Questo aggiornamento ci consentirà di continuare a migliorare Youtube Music Premium e a sostenere gli artisti che ascolti”.

Di seguito riportiamo invece il listino aggiornato, dove spicca su tutti l’aumento nel canone del piano Famiglia (anche se resta il mese di prova gratuito su tutti i piani):

Piano Individuale passa da 9,99 €/mese a 10,99 €/mese (+1 €/mese)

passa da 9,99 €/mese a (+1 €/mese) Piano Studenti passa da 4,99 €/mese a 5,99 €/mese (+1 €/mese)

passa da 4,99 €/mese a (+1 €/mese) Piano Famiglia passa da 14,99 €/mese a 17,99 €/mese (+3 €/mese)

C’è una buona notizia per gli abbonati di lunga data

Il team di YouTube Music Premium ha comunque voluto “premiare” gli abbonati di lunga data, avvisandoli tramite mail del fatto che continueranno a pagare la precedente tariffa per almeno altri tre rinnovi; la nuova tariffa, quindi, entrerà in vigore dal quarto rinnovo successivo alla ricezione della mail (e, si legge, seguirà un avviso che verrà inviato “nuovamente almeno 30 giorni prima dell’applicazione del nuovo prezzo“).

Al netto del contentino per gli abbonati di lunga data, continuano quindi le brutte notizie, in un periodo storico costellato da aumenti su tutti i fronti; Google ha deciso di aumentare il canone mensile per gli abbonamenti premium di entrambe le anime di YouTube ma voci di corridoio suggeriscono che presto potremmo assistere a rincari anche da parte di altri servizi di streaming.