L’arrivo ormai dietro l’angolo della serie Samsung Galaxy S25 sta avendo effetti sulla gamma attualmente in commercio: in particolare oggi vi parliamo di Samsung Galaxy S24 Ultra, in super offerta su Amazon. Se temete il prezzo di vendita del successore, allora dovreste dare una possibilità all’attuale modello: vediamo come approfittarne subito.

Che prezzo per Samsung Galaxy S24 Ultra su Amazon

Come probabilmente saprete, la serie Samsung Galaxy S24 è composta da tre modelli, e Galaxy S24 Ultra costituisce la vera punta di diamante: condivide alcuni aspetti con i fratelli minori Galaxy S24 e Galaxy S24+, ma alza l’asticella sotto quasi ogni punto di vista, soprattutto per quanto riguarda il comparto fotografico. Contrariamente alla precedente generazione, il modello Ultra è anche l’unico della serie a disporre di un SoC firmato Qualcomm e non di un Exynos.

Samsung Galaxy S24 Ultra offre infatti il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, supportato in questo caso da 12 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna (non espandibile). A bordo un display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici a risoluzione QHD+, con refresh rate variabile da 1 a 120 Hz e luminosità di picco di 2600 nit. A livello fotografico propone una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale grandangolare da 200 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP, teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 5x e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x. Anche la batteria aumenta, spingendosi fino a 5000 mAh con ricarica rapida cablata da 45 W, Fast Wireless Charging 2.0 e Wireless PowerShare (inversa).

Lo smartphone ha portato al debutto la One UI 6.1 e le funzionalità Galaxy AI, ma in questi giorni sta testando la One UI 7.0 basata su Android 15: il programma beta è giunto alla terza release, e il rilascio stabile potrebbe avvenire entro il mese di febbraio. A livello generale, Samsung ha promesso ben 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo, come Google a partire dai suoi Pixel 8 e Pixel 8 Pro.

Samsung Galaxy S24 Ultra ha esordito al prezzo consigliato di 1499 euro, ma in queste ore potete portarvelo a casa per molto meno: su Amazon è disponibile in versione 12-256 GB e nella colorazione Titanium Gray a 892,84 euro (venduto e spedito da Amazon stessa), con spedizione gratuita e consegna in un giorno (per gli abbonati Amazon Prime con indirizzo compatibile). Se siete interessati vi consigliamo di non tentennare: le scorte sembrano essere molto limitate.