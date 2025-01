HONOR Magic7 Pro sarà uno dei flagship di nuova generazione protagonisti di questa prima parte del 2025 e adesso, quando manca meno di una settimana all’evento di lancio globale, possiamo conoscere il prezzo di listino italiano grazie ad una prima apparizione online.

Sebbene per l’approdo sui mercati internazionali dovremo attendere pochi altri giorni — l’evento è programmato per il 15 gennaio prossimo —, HONOR Magic7 Pro è già ufficiale, essendo stato presentato in Cina nel mese di ottobre dello scorso anno in coppia con il modello non Pro. HONOR ha tirato fuori uno smartphone premium di tutto rispetto, che vanta — tra le altre cose — una Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 8 Elite, un comparto fotografico che include una grandangolare da 50 MP, un sensore principale da 50 MP con apertura variabile (da f/1.4 a f/2.0) e un teleobiettivo periscopico da 200 MP, lo sblocco con riconoscimento facciale 3D e una batteria da 5850 mAh con ricarica rapida cablata da 100 W e wireless da 80 W. Lo smartphone arriva sul mercato con Android 15 e MagicOS 9.0 e l’esperienza d’uso sarà arricchita dall’intelligenza artificiale Gemini di Google. Per ulteriori dettagli, vi invitiamo a consultare la scheda tecnica completa.

Se, dunque, dello smartphone sappiamo già tutto, per l’ufficialità dei prezzi di listino italiani dovremo attendere l’evento di HONOR, che però sarà poco più di una formalità: nelle scorse ore, infatti, HONOR Magic7 Pro ha fatto capolino nel listino online di Unieuro al prezzo di 1.299,90 euro nelle due colorazioni nera (Velvet Black) e grigia (Lunar Shadow Grey). Di seguito i link diretti:

HONOR Magic7 Pro Nero a 1.299,90 su unieuro.it

HONOR Magic7 Pro Grigio a 1.299,90 su unieuro.it

Naturalmente, lo smartphone non è ancora disponibile, tuttavia è già possibile attivare la notifica di disponibilità. Infine, vi ricordiamo che il produttore cinese ha già ufficializzato delle offerte pre-lancio (i.e. coupon sconto e regali vari) che renderanno HONOR Magic7 Pro ancora più appetibile day one.

Grazie a Marco per la segnalazione e i link