Le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale nell’ultimo anno sono riuscite a conquistare un’enorme popolarità nel settore mobile e i vari produttori di dispositivi Android hanno iniziato a puntare molto sugli assistenti IA, capaci di garantire agli utenti un’esperienza moderna ed accattivante.

Una delle soluzioni più interessanti è rappresentata senza dubbio da Google Gemini e di questo parere sembra essere anche HONOR, che ha deciso di precaricare l’assistente IA del colosso di Mountain View su due suoi nuovi modelli premium come HONOR Magic7 Pro e PORSCHE DESIGN Magic7 RSR.

HONOR scommette su Google Gemini per i suoi nuovi top di gamma

HONOR si prepara al lancio delle versioni internazionali di HONOR Magic7 Pro e PORSCHE DESIGN Magic7 RSR e nell’attesa ha già confermato che entrambi gli smartphone potranno contare sulle funzionalità IA garantite da Google Gemini.

Questi due telefoni saranno i primi del produttore cinese ad avere l’app di Google Gemini preinstallata e ciò dovrebbe aiutare l’assistente IA del colosso di Mountain View a raggiungere una più ampia platea di utenti.

C’è da precisare che Google Gemini è sostanzialmente presente sulla maggior parte dei dispositivi Android, integrato nell’app Google ma non è l’assistente predefinito e, pertanto, il suo utilizzo non viene incoraggiato (sono gli utenti interessati a doverlo cercare).

HONOR sfrutta già l’intelligenza artificiale di Google Gemini per alimentare molte delle sue funzionalità software e, pertanto, l’annuncio odierno non fa altro che rafforzare l’integrazione dei servizi IA del colosso di Mountain View sui dispositivi dell’azienda.

Con riferimento a HONOR Magic7 Pro, sul sito ufficiale è già stato pubblicato un banner pubblicitario, con la possibilità per gli utenti interessati di ottenere uno sconto di 200 euro sul prezzo di lancio. Per ulteriori informazioni sulla promozione in questione non dovete fare altro che cliccare su questo link.