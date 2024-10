Prosegue il periodo di presentazione di nuovi smartphone dotati di SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite: in questo caso tocca a HONOR Magic7 e HONOR Magic7 Pro, due nuovi smartphone Android appena ufficializzati in Cina dal produttore. Dopo le tante indiscrezioni e anticipazioni dei giorni scorsi, possiamo finalmente scoprire da vicino i due nuovi flagship: partiamo subito.

HONOR Magic7 e Magic7 Pro sono ufficiali con Snapdragon 8 Elite: simili, ma non troppo

HONOR presenta oggi i suoi due nuovi modelli di punta, ossia Magic7 e Magic7 Pro. I due smartphone condividono diversi aspetti, sia a livello di specifiche tecniche sia per quanto riguarda il design. Le principali differenze si possono trovare nel comparto fotografico e nella batteria, ma tra un attimo ci arriveremo nel dettaglio.

Come anticipato, la serie HONOR Magic7 può contare sulla nuova creazione di casa Qualcomm, ossia il potentissimo Snapdragon 8 Elite, con CPU octa core (2 core Prime da 4,32 GHz e 6 core Performance da 3,53 GHz) e GPU Adreno 830: al suo fianco trovano spazio 12 o 16 GB di RAM e 256, 512 GB o addirittura 1 TB di memoria interna (a seconda della variante).

Il display è praticamente lo stesso su entrambi i modelli: parliamo di un pannello OLED LTPO a risoluzione Full-HD+ con refresh rate da 1 a 120 Hz, Dolby Vision, 1,07 miliardi di colori, ampia gamma DCI-P3, PWM Dimming fino a 4320 Hz, lettore d’impronte digitali a ultrasuoni integrato e fino a 5000 nit di luminosità di picco in HDR. Magic7 Pro arriva a 6,8 pollici, mentre Magic7 si “ferma” a 6,78, con una differenza davvero risibile in termini pratici.

I principali cambiamenti tra i due arrivano con l’analisi del comparto fotografico: entrambi dispongono di una tripla fotocamera posteriore, ma solamente il sensore ultra-grandangolare da 50 MP è “condiviso”; Magic7 Pro propone infatti un sensore principale da 50 MP con apertura variabile (da f/1.4 a f/2.0) e un teleobiettivo periscopico da 200 MP (al posto del teleobiettivo da 50 MP di Magic7). Tutti e due offrono una fotocamera anteriore da 50 MP, ma solo il modello di punta accompagna quest’ultima con un sensore per la profondità per lo sblocco con riconoscimento facciale 3D: proprio per questo è presente una pillola in stile “Dynamic Island” nella parte superiore dello schermo.

Nessuna differenza da segnalare per quanto concerne la connettività e la resistenza ad acqua e polvere (con certificazioni IP68 e IP69), ma HONOR Magic7 Pro può contare su una batteria leggermente più generosa: quest’ultimo arriva fino a 5850 mAh contro i comunque ragguardevoli 5650 mAh del fratello minore, ed entrambi mettono a disposizione la ricarica rapida cablata da 100 W, la ricarica rapida wireless da 80 W e la ricarica wireless inversa.

Specifiche tecniche di HONOR Magic7: display OLED LTPO da 6,78 pollici a risoluzione Full-HD+ (2800 x 1264 pixel) con refresh rate fino a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite con GPU Adreno 830

12 o 16 GB di RAM e 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale grandangolare da 50 MP (1/1,3″, f/1.9, 24 mm), ultra-grandangolare da 50 MP (f/2.0, 12 mm, 122° FoV) e teleobiettivo da 50 MP (zoom ottico 3x, f/2.4, 68 mm)

fotocamera anteriore da 50 MP (f/2.0, 90° FoV)

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4, GPS dual band, NFC, infrarossi, porta USB Type-C

certificazione IP68 e IP69

batteria da 5650 mAh con ricarica rapida cablata da 100 W, ricarica wireless da 80 W e ricarica wireless inversa

sistema operativo: Android 15 con MagicOS 9.0

dimensioni e peso: 162,1 x 75,8 x 7,95 mm, 199 g

Specifiche tecniche di HONOR Magic7 Pro: display OLED LTPO da 6,8 pollici a risoluzione Full-HD+ (2800 x 1280 pixel) con refresh rate fino a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite con GPU Adreno 830

12 o 16 GB di RAM e 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale grandangolare da 50 MP (1/1,3″, f/1.4-2.0, 24 mm), ultra-grandangolare da 50 MP (f/2.0, 12 mm, 122° FoV) e teleobiettivo periscopico da 200 MP (zoom ottico 3x, 1/1.4″, f/2.6, 60 mm)

(zoom ottico 3x, 1/1.4″, f/2.6, 60 mm) fotocamera anteriore da 50 MP (f/2.0, 90° FoV) con sensore di profondità 3D

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4, GPS dual band, NFC, infrarossi, porta USB Type-C

certificazione IP68 e IP69

batteria da 5850 mAh con ricarica rapida cablata da 100 W, ricarica wireless da 80 W e ricarica wireless inversa

sistema operativo: Android 15 con MagicOS 9.0

dimensioni e peso: 162,7 x 77,1 x 8,8 mm, 223 g

A livello di design è davvero difficile riuscire a distinguere i due smartphone a prima vista, se non fosse per la “pillola” anteriore: certo, le dimensioni di Magic7 Pro sono leggermente più generose, ma il modulo fotografico e l’aspetto sono praticamente identici, così come la maggior parte delle colorazioni (fa eccezione la versione Sunrise gold, disponibile solo per Magic7). Come anticipato, frontalmente si possono distinguere per la presenza del sensore per il riconoscimento facciale 3D.

A cambiare le carte in tavola è senza dubbio HONOR Magic7 RSR Porsche Design, una particolare versione dello smartphone con scocca con texture metallizzata viola o nera e modulo fotografico di forma esagonale che vuole richiamare la sportività della Taycan Turbo S. Sarà disponibile entro la fine dell’anno con due colorazioni aggiuntive, e con specifiche tecniche praticamente identiche a quelle di Magic7 Pro.

Tutta la nuova gamma arriva sul mercato con Android 15 e MagicOS 9.0, sistema operativo presentato i giorni scorsi e ricco di funzionalità potenziate dall’intelligenza artificiale. Tra queste possiamo citare l’assistente intelligente YOYO, sempre disponibile all’interno dell’interfaccia utente e ora in grado di risolvere anche i task più complessi con una sola interazione. Vedremo se sarà reso disponibile anche nelle versioni globali.

Prezzi e uscita di HONOR Magic7 e Magic7 Pro

HONOR Magic7 e Magic7 Pro vengono proposti in Cina con vendite a partire dall’8 novembre 2024 ai seguenti prezzi consigliati:

HONOR Magic7: 12-256 GB a 4499 yuan (circa 582 euro al cambio attuale) 12-512 GB a 4799 yuan (circa 621 euro) 16-512 GB a 4999 yuan (circa 649 euro) 16 GB – 1 TB a 5499 yuan (circa 711 euro)

HONOR Magic7 Pro: 12-256 GB a 5699 yuan (circa 737 euro) 16-512 GB a 6199 yuan (circa 802 euro) 16 GB – 1 TB a 6699 yuan (circa 867 euro)



Per il momento non sono stati diffusi dettagli riguardanti il lancio delle versioni globali, ma siamo sicuri che torneremo presto sull’argomento.