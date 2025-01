Mancano pochi giorni al lancio italiano e globale di HONOR Magic7 Pro, smartphone Android di fascia premium che ha esordito alla fine di ottobre in Cina. Nell’attesa, sul sito ufficiale è già possibile approfittare di una serie di iniziative promozionali che consentiranno di acquistare il dispositivo con sconti e omaggi: andiamo insieme a scoprire tutto.

Le offerte Early Bird per HONOR Magic7 Pro tra coupon e omaggi

HONOR Magic7 Pro è stato presentato alla fine di ottobre 2024 in Cina insieme a HONOR Magic7, ma si sta preparando al lancio globale: l’appuntamento è fissato per le ore 11:00 del 15 gennaio 2025, ma già ora è attiva una pagina dedicata alle promozioni di lancio (o forse sarebbe meglio dire di pre-lancio, in questo caso).

Sul sito ufficiale è possibile iscriversi alla newsletter digitando il proprio indirizzo e-mail, in modo da ottenere 2000 punti HONOR e uno sconto esclusivo di 200 euro per l’acquisto: il coupon sarà utilizzabile fino al 28 febbraio 2025 esclusivamente su HONOR Magic7 Pro e verrà inviato attraverso una e-mail di benvenuto. Questi 200 euro sono previsti per tutti gli iscritti, ma l’iniziativa si spinge oltre e prevede la selezione casuale di 5 fortunati, che potranno ottenere buoni esclusivi del valore di 1000 euro ciascuno.

Sempre tramite il sito ufficiale sono previsti alcuni omaggi con l’acquisto di HONOR Magic7 Pro: si tratta della cover HONOR Magic7 Pro PU Case, del caricabatterie HONOR SuperCharge Power Adapter GaN Slim 100W e della protezione HONOR Care con Screen Protection (che copre una rottura dello schermo). Sono infine previsti 100 euro di sconto extra con HONOR Change Plan, ossia il programma di Trade In del produttore.

La versione cinese di HONOR Magic7 Pro dispone di display LTPO OLED da 6,8 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 12 o 16 GB di RAM, 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e batteria da 5850 mAh con ricarica rapida cablata da 100 W e wireless da 80 W. Non sono da escludere alcune piccole differenze per quanto riguarda la versione globale.

Per conoscere il prezzo consigliato di HONOR Magic7 Pro dobbiamo avere ancora un po’ di pazienza, anche se le indiscrezioni puntano a una cifra vicina a quella del predecessore HONOR Magic6 Pro (uscito da noi a 1299,90 euro) e per forza di cose decisamente più alta rispetto a quella vista in Cina (poco più di 700 euro al cambio). La cifra sarà sicuramente importante, vista la tipologia di smartphone, ma attraverso i coupon descritti qui sopra sarà possibile abbassarla un po’: in ogni caso lo shop online di HONOR proporrà un pagamento rateale in 24 mesi senza costi aggiuntivi.

Per tutti i dettagli sulle offerte pre-lancio potete consultare la pagina dedicata a HONOR Magic7 Pro, già attiva sul sito ufficiale.