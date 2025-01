La serie Samsung Galaxy S24 ha già ricevuto la patch di sicurezza di gennaio 2025 con l’ultimo aggiornamento One UI 7.0 beta basato su Android 15, ma ora la patch è disponibile anche per i dispositivi che eseguono One UI 6.1 e One UI 6.1.1 basate su Android 14.

La patch di gennaio include correzioni implementate da Google per 29 vulnerabilità che interessano il sistema operativo Android di base, inoltre risolve anche 22 vulnerabilità per la sicurezza dei dispositivi Samsung Galaxy.

Samsung lancia la patch di sicurezza di gennaio per i Galaxy S24 con One UI 6.1

Al momento l’aggiornamento con la patch di gennaio 2025 è in fase di distribuzione per Samsung Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra in Corea e per alcune varianti negli USA, ma un lancio più ampio in più paesi e regioni non dovrebbe farsi attendere troppo.

Per verificare la presenza di un aggiornamento di sistema è sufficiente aprire il menu delle impostazioni dello smartphone e toccare la voce “Aggiornamento software”. Se l’update è disponibile basta un tocco su “Scarica e installa”.

Il colosso sudcoreano si sta preparando all’evento Galaxy Unpacked durante il quale lancerà la gamma Samsung Galaxy S25 e il modello Ultra dovrebbe avere almeno queste 3 importanti novità.

Nella notte tra il 6 e il 7 gennaio 2025 Samsung ha annunciato che l’attesissima nuova serie di smartphone Android di punta sarà presentata mercoledì 22 gennaio in occasione del primo evento Galaxy Unpacked del 2025, in programma per le ore 19,00.