Poche settimane ci separano dal lancio ufficiale della nuova serie top di gamma di casa Samsung e continuano imperterriti i leak e le indiscrezioni a ridosso della presentazione. Particolare attenzione è rivolta a Samsung Galaxy S25 Ultra, il fiore all’occhiello della gamma per il 2025, che possiamo oggi ammirare nelle sue colorazioni ufficiali (ed esatte) grazie ad alcuni render trapelati in rete.

Negli scorsi giorni il profilo di Technizo Concept ha postato in rete dei render non ufficiali di Samsung Galaxy S25 Ultra, costruiti sulla base delle indiscrezioni emerse nelle scorse settimane e che mostravano il dispositivo in quelle che dovrebbero essere le colorazioni ufficiali, ossia Titanium SilverBlue, Titanium WhiteSilver, Titanium Black e Titanium Grey.

Questi render, che potete visualizzare nell’immagine qui in alto, hanno però attirato l’attenzione del noto leaker Ice Universe, che sul suo profilo X ha specificato che le colorazioni mostrate da Technizo Concept non rappresenterebbero le vere tonalità scelte da Samsung per il suo top di gamma.

Nello specifico, la colorazione Titanium SilverBlue, che ufficialmente dovrebbe corrispondere ad un blu chiaro con tinte di grigio, appare nei render qui sopra con una tonalità decisamente più scura. Recepito il messaggio, Technizo Concept ha ricreato da zero i render di Samsung Galaxy S25 Ultra, con le tonalità di colore più vicine possibile a quelle effettive, nell’attesa che i veri render ufficiali facciano la loro comparsa nel corso dei prossimi giorni.

Tutto quello che sappiamo su Samsung Galaxy S25 Ultra

Sebbene a livello hardware Samsung Galaxy S25 Ultra non dovrebbe rappresentare una vera innovazione rispetto a Samsung Galaxy S24 Ultra, il design del dispositivo è andato incontro a varie modifiche, con un pannello completamente piatto e gli angoli più stondati e simili a quelli dei modelli base e Plus.

Le specifiche tecniche si presentano come la naturale evoluzione del top di gamma del 2024, con lo Snapdragon 8 Elite a rappresentare il cuore pulsante di tutta la nuova serie di dispositivi. A livello fotografico Samsung Galaxy S25 Ultra potrebbe deludere le aspettative di molti, dato che dovremmo vedere a bordo gli stessi sensori già visti sul modello dello scorso anno, ad eccezione del sensore ultra-grandangolare che vedrà l’implementazione del Samsung ISOCELL S5KJN3.

Completano poi il quadro un ampio display LTPO da 6,86 pollici con picco di luminosità massima pari a 3000 nit, una batteria da 5000 mAh e memorie interne UFS 4.0 di ultima generazione. Le maggiori novità saranno ovviamente presenti lato software, con la nuova One UI 7.0 e tutta una serie di funzionalità di intelligenza artificiale, aspetto sul quale Samsung pare stia lavorando a tutto spiano.

Samsung Galaxy S25 Ultra sarà presentato, assieme a Samsung Galaxy S25 e Samsung Galaxy S25+, durante il prossimo Galaxy Unpacked, che secondo alcune voci di corridoio avrà luogo il prossimo 22 gennaio. Un po’ a sorpresa, inoltre, la gamma del 2025 potrebbe vedere l’introduzione di un nuovo modello chiamato Samsung Galaxy S25 Slim, del quale conosciamo già la presunta scheda tecnica.