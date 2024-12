Più ci avviciniamo al momento della presentazione ufficiale della serie Samsung Galaxy S25, in programma per il prossimo mese e più insistenti si fanno in Rete le anticipazioni sulle presunte caratterische dei nuovi smartphone del colosso coreano.

Nelle scorse ore un nuovo interessante contributo dedicato a coloro che attendono con impazienza di scoprire quali chicche Samsung ha in programma di annunciare è stato fornito dal popolare leaker AssembleDebug, che su X si è soffermato in particolare su Qualcomm Snapdragon 8 Elite, ossia la CPU scelta dal colosso coreano per i suoi prossimi telefoni di punta.

Scoperta un’importante novità della serie Samsung Galaxy S25

A dire del leaker, grazie al processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite chi acquisterà Samsung Galaxy S25 potrà fare affidamento su più funzionalità basate sull’intelligenza artificiale on-device, cioè che vengono elaborate direttamente sullo smartphone, senza la necessità di ricorrere a server esterni.

Questa particolare caratteristica dovrebbe consentire agli utenti di godere di un’esperienza più fluida e, allo stesso tempo, dovrebbe permettere al sistema di gestire meglio l’autonomia, evitando i consumi conseguenti all’utilizzo della rete dati per comunicare con i server.

Ad avere attirato la curiosità di AssembleDebug durante l’analisi del codice di Samsung sono state le seguenti stringhe, relative soltanto al nuovo processore di Qualcomm:

FEATURE_WALLPAPER

FEATURE_INOUT_PAINTING

FEATURE_GEN_EDIT_ON_DEVICE

A differenza degli attuali smartphone del colosso coreano, quelli della serie Samsung Galaxy S25 potrebbero sfruttare la potenza di calcolo di Qualcomm Snapdragon 8 Elite per consentire l’editing fotografico generativo tramite intelligenza artificiale on-device, rendendo così le operazioni di modifica delle immagini più veloci e sicure.

Potrebbe essere proprio questo l’asso nella manica che Samsung proverà a giocarsi per convincere gli utenti ad acquistare uno dei suoi nuovi smartphone di punta. Staremo a vedere.