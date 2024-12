Teoricamente gli smartphone di punta Samsung delle ultime generazioni sono in grado di rilevare gli incidenti automobilistici elaborando i dati ottenuti da sensori come l’accelerometro, la bussola e altri, tuttavia l’azienda non ha mai abilitato il supporto per questa funzionalità, probabilmente perché è una questione delicata.

Samsung deve assicurare che il rilevamenti siano precisi, in quanto i falsi positivi metterebbero in azione i soccorsi in casi in cui non c’è necessità. Ora ci sono degli indizi che suggeriscono che con il lancio della serie Samsung Galaxy S25 la società introdurrà il supporto per il rilevamento degli incidenti automobilistici.

In alcuni file trapelati da Samsung Galaxy S25 Ultra sono stati individuati riferimenti al rilevamento degli incidenti automobilistici. Alcune linee di codice indicano che i prossimi smartphone di punta del colosso sudcoreano saranno dotati del software necessario per rendere finalmente operativa la funzionalità.

A breve i dispostivi di punta Samsung potrebbero supportare il rilevamento degli incidenti

Visto che non c’è un sensore fisico per il rilevamento degli incidenti stradali, la funzionalità potrebbe essere supportata anche dagli smartphone di punta delle ultime generazioni. Si tratterebbe di una bella notizia per gli utenti di questi dispositivi, ma per ora non c’è nulla di certo. Secondo le ultime indiscrezioni, Samsung dovrebbe annunciare la serie Galaxy S25 a gennaio durante il primo evento Galaxy Unpacked del 2025 e oltre ai classici modelli base, Plus e Ultra, l’azienda potrebbe annunciare anche una variante Slim.