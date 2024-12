Continuano a susseguirsi senza sosta in Rete le anticipazioni relative alla serie Samsung Galaxy S25, per la cui presentazione ci sarà da avere pazienza sino alla fine del prossimo mese.

Tra le varie indiscrezioni delle ultime settimane, diverse sono state quelle secondo cui il colosso coreano avrebbe in programma il lancio anche di un’inedita variante, che sul mercato potrebbe arrivare con il nome di Samsung Galaxy S25 Slim.

Tale device dovrebbe avere come codice prodotto la sigla SM-S937 e nelle ultime ore si sono fatte più insistenti le voci secondo cui per il suo lancio bisognerà avere pazienza sino al secondo trimestre del 2025.

E una conferma di un lancio in un secondo momento sembra essere arrivata dall’ultima versione beta di One UI 7, nella quale non vi sono riferimenti alla sigla SM-S937 mentre sono incluse quelle degli altri tre modelli (ossia SM-S931, SM-S936 e SM-S938).

dbrand svela le sue skin per la serie Samsung Galaxy S25

E sempre a proposito di conferme, grazie a dbrand abbiamo la possibilità di dare uno sguardo a quello che sarà il design della parte posteriore dei nuovi smartphone di punta di Samsung.

Sul sito del popolare venditore di skin, infatti, è stata pubblicata una pagina dedicata alla serie Samsung Galaxy S25 (la potete trovare seguendo questo link), grazie alla quale possiamo farci anche un’idea delle dimensioni e dei tasti fisici dei tre device (purtroppo i colori originali sono “mascherati” dalle skin).

Iniziamo dal modello Ultra:

Queste sono le skin per la variante Plus:

E infine ecco quelle del modello base:

Non ci resta altro da fare che darvi appuntamento alle prossime anticipazioni sulla serie Samsung Galaxy S25 che, ne siamo certi, non si faranno attendere troppo.