Il 2025 è finalmente arrivato e tra poche settimane Samsung presenterà ufficialmente l’attesa serie Samsung Galaxy S25, protagonista nelle scorse ore di nuove interessanti anticipazioni.

Da settimane si susseguono le voci secondo cui il colosso coreano avrebbe deciso di usare il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite su tutti i modelli della nuova serie, a prescindere dal mercato e nelle scorse ore il leaker Tarun Vats su X ha confermato che anche la versione base potrà vantare tale CPU a livello globale.

Il leaker ha anche condiviso i risultati di un test benchmark relativo a Samsung Galaxy S25 (SM-S931B), che sulla popolare piattaforma Geekbench con un modello dotato di 12 GB di RAM è riuscito ad ottenere 2.986 punti in single core e 9.355 punti in multi core.

Tarun Vats ha anche precisato che lo smartphone con cui è stato eseguito questo era un prototipo.

Un test benchmark anche per Samsung Galaxy S25 Ultra

Sempre nelle scorse ore in Rete è stato pubblicato il risultato di un altro interessante test benchmark, avente ad oggetto la variante Ultra della nuova serie di punta di Samsung.

Il test in questione, eseguito sulla popolare piattaforma Geekbench, ha visto il modello con codice SM-9380 totalizzare 3.049 punti in single core e 9.793 punti in multi core.

Anche per Samsung Galaxy S25 Ultra i test sono stati eseguiti con una variante dotata di 12 GB di RAM e i risultati sono stati un po’ più bassi rispetto a quelle che erano le aspettative: c’è da tener presente, infatti, che Samsung ha deciso di overclockare leggermente la CPU di Qualcomm rispetto a quella che sarebbe la versione normale del processore (i due core dedicati alle prestazioni passano da una frequenza massima di 4.32 GHz a 4.47 GHz) ed erano in tanti ad attendersi il superamento della soglia dei 10.000 punti.

Ovviamente i test benchmark vanno sempre tenuti in considerazione per quello che sono mentre ciò che conta realmente per gli utenti sono la reattività e l’esperienza nella vità di tutti i giorni. E da questo punto di vista la serie Samsung Galaxy S25 sembra avere tutte le carte in regola per poter dire la sua.