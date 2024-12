Nothing continua a innovare la sua lineup di smartphone con l’introduzione di Cerchia e Cerca, la funzionalità di ricerca intelligente lanciata inizialmente da Google per i dispositivi Pixel e Samsung Galaxy all’inizio del 2024.

Con l’ultimo aggiornamento, la funzionalità Cerchia e Cerca sbarca anche sui Nothing Phone

L’azienda ha annunciato l’arrivo di questa interessante novità sui modelli Nothing Phone (2), Nothing Phone (2a) e Nothing Phone (2a) Plus attraverso l’aggiornamento ad Android 15, che porta con sé Nothing OS 3.0.

Ma come funziona esattamente Cerchia e Cerca? La funzionalità permette agli utenti di effettuare ricerche rapide sui contenuti visualizzati sullo schermo semplicemente cerchiando, toccando o evidenziando il testo desiderato. Per attivarla, è sufficiente una pressione prolungata sul tasto home o sulla barra di navigazione, a seconda che si utilizzi la navigazione a tre pulsanti o quella gestuale.

Per quanto riguarda la disponibilità, l’aggiornamento è già in distribuzione in versione stabile per Nothing Phone (2) e Phone (2a), mentre per il Phone (2a) Plus è ancora in fase beta. Gli utenti possono verificare la presenza dell’update controllando i seguenti numeri di build nel menu Impostazioni:

Phone (2): Pong-V3.0-241207-0124

Phone (2a): Pacman-V3.0-241210-2057

Phone (2a) Plus: PacmanPro-V3.0-241126-1448

Nothing ha anche anticipato che la funzionalità Cerchia e Cerca arriverà su “altri” modelli di Nothing Phone con i futuri aggiornamenti a Nothing OS 3.0, menzionando specificamente la variante giapponese del Phone (2a). Questa dichiarazione lascia intendere che anche il Nothing Phone (1) potrebbe ricevere il supporto per questa funzionalità in futuro.