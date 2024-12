Nothing pone ancora una volta al centro dell’innovazione la co-creazione e la propria community: in questo caso parliamo di Snake Game Widget, un nuovo e curioso widget risultato di una collaborazione tra il team Software di Nothing e due membri della Community dell’azienda. L’obiettivo: riportare in auge il fascino nostalgico del celebre gioco Snake su Nothing OS.

Snake Game Widget arriva sugli smartphone Nothing

Nothing continua a puntare sulla propria community dopo il lancio di Nothing Phone (2a) Plus Community Edition, una particolare versione dello smartphone Android realizzata insieme ai quattro vincitori dell’iniziativa di co-creazione. Questa volta si tratta di Snake Game Widget, un nuovo widget pensato per gli smartphone del marchio londinese: è stato realizzato insieme a Rahul Janardhanan (@raonehere), che a detta dell’azienda ha già stupito con i suoi concetti creativi di widget a inizio anno, e Thomas Legendre (@WaterFlashRZ), sviluppatore già noto per progetti come Ear (web) e il Simone Glyph Game.

Insieme a Nothing, hanno riportato in auge l’iconico gioco Snake su Nothing OS attraverso un widget per la schermata home che risulta al contempo divertente e funzionale grazie a tre caratteristiche:

Swipe to play: si può controllare il serpente con semplici tocchi per raccogliere il cibo e aumentare il punteggio;

Sfide dinamiche: il serpente accelera con il proseguimento del gioco;

Funzioni integrate: si può mettere in pausa con un doppio clic e visualizzare il proprio punteggio più alto quando inattivo.

In realtà si tratta solo dell’inizio: Nothing fa sapere di essere costantemente stimolata dalla creatività della propria community, e che in futuro la collezione di widget in co-creazione si allargherà ulteriormente.

Snake Game Widget è disponibile al download in esclusiva per i possessori di smartphone Nothing: potete scaricarlo gratuitamente attraverso l’app Nothing Community Widgets, disponibile sul Google Play Store seguendo il badge qui in basso. L’azienda londinese suggerisce di aggiornare il dispositivo alla più recente versione di Nothing OS e di Nothing Launcher per garantirsi la migliore esperienza possibile.