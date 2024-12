Fino a questo momento, Nothing ha lanciato cinque smartphone, uno dei quali con il brand CMF ma pare che il produttore abbia in programma di ampliare il proprio portafoglio di telefoni.

Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, sarebbero addirittura tre i nuovi modelli che l’azienda ha in programma di lanciare e ciò dovrebbe avvenire entro la prima metà del prossimo anno.

In arrivo tre nuovi smartphone di Nothing il prossimo anno

Stando a quanto è stato reso noto dal popolare leaker Yogesh Brar su X, i tre smartphone in questione dovrebbero arrivare sul mercato tutti sotto il brand Nothing e uno di questi modelli dovrebbe essere il tanto atteso Nothing Phone (3), che nei giorni scorsi è apparso nel database di Geekbench.

Secondo il database della piattaforma benchmark, Nothing Phone (3), nome in codice A059, dovrebbe essere animato da un processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 e dovrebbe poter contare su 8 GB di RAM e Android 15. Per quanto riguarda i punteggi, nei test in single core ha raggiunto 1.149 punti e in quelli in multi core ha raggiunto 2.813 punti.

Ricordiamo che l’ultimo modello lanciato dal produttore britannico è stato Nothing Phone (2a) Plus, seguito dalla speciale versione Community Edition, quest’ultima venduta in quantità limitate e andata esaurita al day one in appena 15 minuti.

L’azienda sembra essere riuscita ad attirare su di sé le attenzioni di appassionati di tecnologia e addetti ai lavori e il 2025 potrebbe essere l’anno della consacrazione di questo brand tra quelli che “contano” nel settore mobile.

Per saperne di più sui progetti del produttore britannico non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali dal produttore.