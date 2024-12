Nothing annuncia ufficialmente l’avvio del rollout di Nothing OS 3.0 e quindi di Android 15 per i suoi smartphone: vediamo le principali novità in arrivo con l’aggiornamento, come procederà la distribuzione e quali sono i modelli coinvolti.

Partito l’aggiornamento a Nothing OS 3.0 e Android 15

Dopo un periodo di fase beta durato qualche settimana (il primo è stato Nothing Phone (2a)), Nothing OS 3.0 è pronto a sbarcare sui primi smartphone di casa Nothing, naturalmente affiancato da Android 15. La nuova release introduce tante nuove funzionalità e miglioramenti pensati per offrire un’esperienza utente ancora più coinvolgente e completa, con interazioni sempre più personalizzate.

Nothing OS 3.0 porta una nuova versione dell’app Nothing Gallery, che include funzionalità come la ricerca avanzata e diversi strumenti di editing evoluti, come filtri, revisioni e suggerimenti. L’aggiornamento introduce anche una serie di widget condivisi visibili dalla schermata di blocco, completamente ridisegnata e ora ancora più personalizzabile.

I nuovi widget riguardanti la produttività, come Countdown (in arrivo attraverso Nothing Widgets nel corso del mese), aiutano a mantenere organizzazione, mentre Smart Drawer (potenziato dall’intelligenza artificiale) permette di categorizzare in modo automatico le app in cartelle. Tra gli altri miglioramenti possiamo citare impostazioni rapide ottimizzate, una Pop-up View migliorata, passi avanti visivi e nelle prestazioni e una grafica aggiornata.

Come aggiornare a Nothing OS 3.0 e Android 15

L’aggiornamento a Nothing OS 3.0 e Android 15 è in distribuzione su Nothing Phone (2) e Nothing Phone (2a), con un rollout che raggiungerà tutti i possessori entro la fine dell’anno. Nothing Phone (1), Nothing Phone (2a) Plus e CMF Phone 1 accoglieranno l’update all’inizio del 2025. Del resto questi ultimi hanno da poco accolto il programma di test con la Open Beta (anche CMF Phone 1).

Per verificare l’arrivo dell’aggiornamento sul vostro smartphone Nothing non dovete fare altro che recarvi all’interno delle impostazioni, seguendo il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema“. La distribuzione avviene a scaglioni, dunque non preoccupatevi se ancora non riuscite a trovare l’update via OTA: potete riprovare dopo qualche ora o giorno sperando in maggiore “fortuna”.