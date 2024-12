Il 2024 ha visto Nothing lanciare non più un solo smartphone di punta, ma anche due modelli di fascia media — Nothing Phone (2a) e (2a) Plus — decisamente convincenti e adesso sono trapelate informazioni interessanti sulla prossima generazione: pare che Nothing Phone (3a) e Nothing Phone (3a) Plus porteranno in dote degli importanti upgrade in comparti decisivi quali il SoC e le fotocamere.

Nothing Phone (3a), (3a) Plus, CMF Phone 2: SoC e non solo

L’avventura di Nothing è iniziata soltanto da pochi anni (nel 2019), tuttavia sono stati particolarmente densi: la piccola startup fondata da Carl Pei è cresciuta in fretta, passando dagli accessori agli smartphone, fino ad accrescere e differenziare la propria proposta e a lanciare addirittura un sub-brand, CMF, che ripropone una ricetta simile ma contestualizzata nella fascia di prezzo più economica (il primo CMF Phone 1 la incarna alla perfezione).

Il giovane brand sembra intenzionato a continuare a correre e infatti stanno già trapelando indiscrezioni interessanti sui prossimi smartphone: pochi giorni fa ha preso il via il rilascio di Nothing OS 3.0 con base Android 15 ed è dall’analisi del codice della versione beta che sono emersi alcuni dettagli degni di nota. Per il momento, tutto tace a proposito del prossimo flagship, ma possiamo consolarci coi medi di gamma Nothing Phone (3a) e Nothing Phone (3a) Plus: stando a quanto riportato da Aamir Siddiqui di Android Authority, ne vedremo delle belle.

Dall’analisi dell’ultima Nothing OS 3.0 beta, sono emersi tre nomi in codice: asteroids, asteroids_plus e galaga; a detta della fonte — pur con tutte le incertezze del caso — si tratterebbe di Nothing Phone (3a) e (3a) Plus e CMF Phone 2; dal codice emergono indicazioni anche sui SoC implementati: i due smartphone marchiati Nothing potrebbero passare ad una soluzione di Qualcomm, precisamente il Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3; di contro, CMF Phone 2 dovrebbe utilizzare un SoC di MediaTek.

Come si accennava in apertura, il secondo importante upgrade dovrebbe riguardare il comparto fotografico e infatti si riporta che Nothing Phone (3a) dovrebbe includere un teleobiettivo, mentre Nothing Phone (3a) Plus potrebbe includere addirittura uno zoom periscopico.

L’ultima novità emersa, infine, attiene alla sfera della connettività: i prossimi medi di gamma di Nothing potrebbero supportare le eSIM.

Ci sarà da attendere

Per adesso, purtroppo, è tutto: i tempi non sono ancora sufficientemente maturi per sapere di più della scheda tecnica dei nuovi smartphone citati; del resto, se Nothing Phone (2a) era stato lanciato lo scorso marzo, il modello Plus e CMF Phone 1 sono in circolazione soltanto dall’estate. Insomma, l’attesa non sarà brevissima, ma il 2025 di Nothing si prospetta già piuttosto interessante.