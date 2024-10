Gli smartphone Nothing sono sempre più diffusi, grazie a una gamma in costante aggiornamento, che ha appena registrato il debutto della versione Community Edition di Phone (2a) Plus. Un elemento che accomuna tutti gli smartphone di Nothing è, sicuramente, l’interfaccia Glyph che, pur cambiando in base al modello, mantiene delle caratteristiche ben precise che differenziano gli smartphone del brand dalle altre produzioni del mercato. Per sfruttare al meglio quest’interfaccia c’è ora una nuova app da scaricare sul Play Store. Vediamo i dettagli:

Nothing Glyphify: l’app di terze parti pensata per i Nothing

L’app Nothing Glyphify è scaricabile direttamente dal Play Store (con un costo di 1,49 euro). L’app è realizzata dallo sviluppatore italiano Fr4nKB ed è stata provata e approvata anche da Carl Pei. Il CEO di Nothing, sul forum dell’azienda, ha definito come “cool stuff” quest’app, approvandone le caratteristiche e le funzionalità. Pochi giorni fa, inoltre, è stata rilasciata la versione 2.1 che arricchisce Nothing Glyphify con nuove funzionalità.

Cosa fa Nothing Glyphify

Nothing Glyphify è un’applicazione di terze parti pensata per “integrarsi” con l’interfaccia Glyph, con l’obiettivo di sfruttare le caratteristiche per offrire agli utenti nuove funzionalità. L’app mette a disposizione degli utenti diversi strumenti che, grazie all’interfaccia degli smartphone Nothing, potranno tornare molto utili.

C’è, ad esempio, Automatic Composer che permette di sincronizzare i LED dello smartphone con una qualsiasi canzone (impostata come suoneria ad esempio) in modo più efficace rispetto all’algoritmo realizzato da Nothing. C’è anche Glyphify Studio, per la creazione delle suonerie, con vari strumenti per sincronizzare audio e LED.

Da notare anche funzionalità extra come Phone(2a) Charging Meter, che permette di permette di ottenere un’informazione sul livello di carica della batteria dal livello di luminosità dei LED, oltre che Battery Alarm, che sfrutta l’interfaccia Glyph oltre che un feedback audio per avvisare l’utente in merito al raggiungimento di un certo livello di carica della batteria.

L’applicazione, come confermato dalla descrizione del Play Store, è stata testata ed è, quindi, compatibile con gli smartphone Nothing Phone(1), Phone(2), Phone(2a) e Phone(2a) Plus. In futuro, inoltre, è ipotizzabile l’arrivo del supporto anche per altri smartphone Nothing.

Per scaricare l’app potete utilizzare questo link:

>> Scarica Nothing Glyphify dal Play Store <<

Dal link in fonte, qui di sotto, potete, invece, leggere il post dello sviluppatore (oltre alla risposta di Carl Pei) sul forum ufficiale di Nothing.