Non si placano le indiscrezioni sui prossimi top di gamma HUAWEI. Dopo il lancio della serie Mate 70 in Cina, i riflettori si spostano già sulla futura gamma Pura P80, con il modello Ultra che promette di alzare ulteriormente l’asticella nel campo della fotografia mobile.

HUAWEI non si ferma: ecco cosa sappiamo della fotocamera del Pura P80 Ultra

Le ultime informazioni arrivano da una fonte solitamente affidabile come Digital Chat Station, che ha condiviso interessanti dettagli sul comparto fotografico del dispositivo. Stando a quanto emerso, HUAWEI starebbe testando una configurazione davvero intrigante.

Il prototipo in fase di sviluppo monta un sensore principale da 50 megapixel con dimensione di un pollice – fin qui nulla di nuovo rispetto al P70 Ultra – ma la vera novità sta nell’apertura variabile, che dovrebbe garantire una maggiore versatilità negli scatti. Ad affiancare il sensore principale troviamo un ultra-grandangolare, anch’esso da 50 megapixel, e un teleobiettivo periscopico particolarmente interessante.

Quest’ultimo elemento potrebbe rappresentare il vero salto di qualità: parliamo di un sensore da 1/1.3″, decisamente generoso per un teleobiettivo, con la peculiarità di supportare multiple lunghezze focali. Una soluzione che, sulla carta, dovrebbe offrire maggiore flessibilità negli scatti zoom rispetto al teleobiettivo da 50 megapixel del P70 Ultra.

Ma non è tutto oro quel che luccica: trattandosi di un prototipo in fase di test, è bene prendere queste specifiche con le pinze. Non sarebbe la prima volta che Huawei modifica sostanzialmente la configurazione fotografica prima della produzione di massa.

Per il resto, le indiscrezioni parlano di un display curvo da 6,8″ e del processore Kirin 9020, lo stesso che troviamo sui Mate 70. La presentazione dovrebbe avvenire nel secondo trimestre 2025, tempistica che lascia a HUAWEI tutto il tempo necessario per perfezionare il prodotto.

Quello che emerge è il chiaro tentativo di HUAWEI di mantenere la leadership nel campo della fotografia mobile, settore in cui il produttore cinese ha sempre eccelso. La sfida non è facile, considerando i passi da gigante fatti dalla concorrenza, ma le premesse sono decisamente interessanti.

Staremo a vedere se queste specifiche verranno confermate nei prossimi mesi. Nel frattempo, non possiamo fare altro che aspettare ulteriori indiscrezioni sulla serie P80, che si preannuncia come una delle più attese del 2025.