In occasione di un grande evento svoltosi a Pechino, il produttore cinese HUAWEI ha appena annunciato i nuovi smartphone flagship della serie HUAWEI Mate 70: quattro modelli che condividono la “base” e la filosofia di design, offrono un comparto fotografico di prim’ordine e che differiscono tra loro per alcuni accorgimenti.

Oltre agli smartphone canonici, il produttore cinese ha annunciato anche il nuovo HUAWEI Mate X6, ennesima iterazione dello smartphone pieghevole a libro che diventa ancora più sottile rispetto al predecessore. Andiamo a scoprire tutti i dettagli e le specifiche di questi nuovi smartphone HUAWEI.

HUAWEI ha annunciato i flagship della serie HUAWEI Mate 70

Come anticipato in apertura, HUAWEI ha da poco annunciato i nuovi smartphone flagship della serie HUAWEI Mate 70: i modelli sono in tutto quattro e sono accomunati da filosofia di design e alcune caratteristiche, che esporremo di seguito, prima di analizzare le peculiarità di ciascun modello.

Sul fronte del design e della qualità costruttiva, HUAWEI ha sempre svolto un ottimo lavoro sui suoi flagship: l’intera gamma presenta la certificazione IP69 (resistenza a polvere e acqua, anche getti pressurizzati) e prevede, al posteriore, un ampio oblò circolare sporgente a ospitare il comparto fotografico principale.

A tal proposito, il produttore cinese ha scelto di dotare tutti i membri della famiglia HUAWEI Mate 70 di un sensore principale con apertura variabile (da f/1.4 a f/4.0) e di implementare un sensore multi-spettrale dedicato (implementato al centro dell’oblò) per raccogliere dati sui colori e migliorare la resa delle fotografie catturate con gli altri sensori.

Sebbene non vi siano comunicazioni da parte di HUAWEI, l’intera gamma dovrebbe ruotare attorno al Kirin 9100, un SoC a 6 nm (processo produttivo SMIC N+3) che offre un completo comparto connettività (Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 5.2 e porta USB-C con uscita video) ed è in grado di supportare le funzionalità di intelligenza artificiale.

Dal punto di vista del sistema operativo, i nuovi HUAWEI Mate 70 debuttano sul mercato cinese con a bordo HarmonyOS 4.3 (su alcuni mercati dovrebbe avere ancora kernel basato su Android) e, solo in futuro, verranno aggiornati a HarmonyOS NEXT, la più recente versione (totalmente svincolata dal robottino verde) del sistema operativo HarmonyOS.

HUAWEI Mate 70

Nonostante un display da 6,7 pollici di diagonale, HUAWEI Mate 70 è lo smartphone più “piccolo” della famiglia, nonché l’unico del lotto a presentare bordi laterali piatti.

Anteriormente troviamo un display LTPO OLED da 6,7 pollici (1216 x 2688 pixel) con frequenza di aggiornamento variabile da 1 Hz a 120 Hz e luminosità di picco a 2500 nit; nella parte alta, all’interno di un foro circolare e centrato, risiede una singola fotocamera anteriore da 13 megapixel.

Al posteriore, il comparto fotografico offre una configurazione tripla con sensore principale da 50 megapixel con apertura variabile, stabilizzato otticamente, sensore ultra-grandangolare da 40 megapixel (con autofocus) e teleobiettivo periscopico da 12 megapixel (con OIS, per lo zoom ottico 5x).

HUAWEI Mate 70 integra una batteria da 5300 mAh e supporta la ricarica rapida cablata a 66 W e la ricarica wireless a 50 W.

Specifiche tecniche – HUAWEI Mate 70: Dimensioni: 160,9 x 75,9 x 7,8 mm

x x Peso: 203 grammi

Display: LTPO OLED da 6,7″ (1216 x 2688 pixel) con refresh rate adattivo fino a 120 Hz e luminosità di picco a 2500 nit

da (1216 x 2688 pixel) con refresh rate adattivo fino a e luminosità di picco a SoC: Non dichiarato (probabilmente Kirin 9100)

(probabilmente Kirin 9100) Memorie: 12 GB (RAM), da 256 GB a 1 TB (spazio di archiviazione)

(RAM), da a (spazio di archiviazione) Fotocamera posteriore: tripla , principale da 50 MP con OIS + ultra-grandangolare da 40 MP con PDAF + teleobiettivo periscopico da 12 MP con OIS (zoom ottico 5x)

, principale da con OIS + ultra-grandangolare da con PDAF + teleobiettivo periscopico da con OIS (zoom ottico 5x) Fotocamera anteriore: 13 MP

Reti mobili e Connettività: 5G /4G/3G/2G, Wi-Fi 7 (802.11 be), Bluetooth 5.2 , GPS , NFC , IR , USB-C (USB 3.1)

/4G/3G/2G, (802.11 be), , , , , (USB 3.1) Lettore delle impronte digitali: sì, montato lateralmente

montato lateralmente Batteria: 53 00 mAh , ricarica rapida a 66 W (cablata) o a 50 W (wireless)

, ricarica rapida a (cablata) o a (wireless) Sistema operativo: HarmonyOS 4.3

Scheda tecnica completa

HUAWEI Mate 70 Pro

HUAWEI Mate 70 Pro guadagna bordi laterali curvi e cresce dimensionalmente rispetto al modello d’ingresso della gamma: dai 6,7 pollici di diagonale, qua passiamo ai 6,9 pollici; cresce anche la risoluzione (1316 x 2832 pixel) ma non cambia nulla per quanto concerne le specifiche del pannello.

Rispetto a Mate 70, il HUAWEI Mate 70 Pro offre un comparto fotografico di livello superiore: all’anteriore è presente un sensore ToF 3D (per il riconoscimento biometrico e la profondità di campo) che affianca la selfie-camera da 13 megapixel; al posteriore, al fianco degli stessi sensori principale e ultra-grandangolare del fratello minore, troviamo stavolta un teleobiettivo periscopico da 48 megapixel con OIS, per lo zoom ottico 3.5x.

Un’altra differenza risiede nella batteria che cresce fino a 5500 mAh e si ricarica più rapidamente: la ricarica cablata si spinge fino a 100 W; la ricarica wireless si spinge fino a 80 W.

Specifiche tecniche – HUAWEI Mate 70 Pro: Dimensioni: 164,6 x 79,5 x 8,2 mm

x x Peso: 221 grammi

Display: LTPO OLED da 6,9″ (1316 x 2832 pixel) con refresh rate adattivo fino a 120 Hz e luminosità di picco a 2500 nit

da (1316 x 2832 pixel) con refresh rate adattivo fino a e luminosità di picco a SoC: Non dichiarato (probabilmente Kirin 9100)

(probabilmente Kirin 9100) Memorie: 12 GB (RAM), da 256 GB a 1 TB (spazio di archiviazione)

(RAM), da a (spazio di archiviazione) Fotocamera posteriore: tripla , principale da 50 MP con OIS + ultra-grandangolare da 40 MP con PDAF + teleobiettivo periscopico da 48 MP con OIS (zoom ottico 3.5x)

, principale da con OIS + ultra-grandangolare da con PDAF + teleobiettivo periscopico da con OIS (zoom ottico 3.5x) Fotocamera anteriore: 13 MP + sensore ToF 3D (riconoscimento biometrico del volto)

+ sensore (riconoscimento biometrico del volto) Reti mobili e Connettività: 5G /4G/3G/2G, Wi-Fi 7 (802.11 be), Bluetooth 5.2 , GPS , NFC , IR , USB-C (USB 3.1)

/4G/3G/2G, (802.11 be), , , , , (USB 3.1) Lettore delle impronte digitali: sì, montato lateralmente

montato lateralmente Batteria: 55 00 mAh , ricarica rapida a 100 W (cablata) o a 80 W (wireless)

, ricarica rapida a (cablata) o a (wireless) Sistema operativo: HarmonyOS 4.3

Scheda tecnica completa

HUAWEI Mate 70 Pro+

HUAWEI Mate 70 Pro+ (in mostra anche nell’immagine di copertina) alza ulteriormente l’asticella, guadagnando materiali più pregiati nel telaio (in lega di titanio) e nella scocca posteriore (sono presenti materiali misti, tra cui fili d’oro e fibra di nylon).

Tutte le specifiche tecniche ricalcano, poi, quelle del modello Pro, eccezion fatta per la batteria che diventa al Silicio-Carbonio e cresce in capacità, raggiungendo i 5700 mAh.

Specifiche tecniche – HUAWEI Mate 70 Pro+ Dimensioni: 164,6 x 79,5 x 8,3 mm

x x Peso: 226 grammi

Display: LTPO OLED da 6,9″ (1316 x 2832 pixel) con refresh rate adattivo fino a 120 Hz e luminosità di picco a 2500 nit

da (1316 x 2832 pixel) con refresh rate adattivo fino a e luminosità di picco a SoC: Non dichiarato (probabilmente Kirin 9100)

(probabilmente Kirin 9100) Memorie: 16 GB (RAM), 512 GB o 1 TB (spazio di archiviazione)

(RAM), o (spazio di archiviazione) Fotocamera posteriore: tripla , principale da 50 MP con OIS + ultra-grandangolare da 40 MP con PDAF + teleobiettivo periscopico da 48 MP con OIS (zoom ottico 3.5x)

, principale da con OIS + ultra-grandangolare da con PDAF + teleobiettivo periscopico da con OIS (zoom ottico 3.5x) Fotocamera anteriore: 13 MP + sensore ToF 3D (riconoscimento biometrico del volto)

+ sensore (riconoscimento biometrico del volto) Reti mobili e Connettività: 5G /4G/3G/2G, Wi-Fi 7 (802.11 be), Bluetooth 5.2 , GPS , NFC , IR , USB-C (USB 3.1)

/4G/3G/2G, (802.11 be), , , , , (USB 3.1) Lettore delle impronte digitali: sì, montato lateralmente

montato lateralmente Batteria: Si/C da 57 00 mAh , ricarica rapida a 100 W (cablata) o a 80 W (wireless)

da , ricarica rapida a (cablata) o a (wireless) Sistema operativo: HarmonyOS 4.3

Scheda tecnica completa

HUAWEI Mate 70 RS Ultimate Design

HUAWEI Mate 70 RS Ultimate è il modello di punta della gamma, l’unico che si differenzia in maniera marcata sul fronte del design, soprattutto al posteriore: l’isola che ospita il comparto fotografico, lo stesso dei modelli Pro e Pro+, ha una forma ottagonale e si raccorda con il resto della scossa tramite una parte sporgente che va “rientrando” man mano che si scende verso il bordo inferiore.

Rispetto al modello Pro+, che funge da base, qui troviamo un display LTPO OLED a doppio strato, in grado di raggiungere i 3500 nit di luminosità di picco; a protezione del display troviamo una tipologia di rivestimento differente, un vetro temperato al basalto.

Specifiche tecniche – HUAWEI Mate 70 RS Ultimate: Dimensioni: 164,6 x 79,5 x 8,3 mm

x x Peso: 251 o 256 grammi

o Display: Dual-Layer LTPO OLED da 6,9″ (1316 x 2832 pixel) con refresh rate adattivo fino a 120 Hz e luminosità di picco a 3500 nit

da (1316 x 2832 pixel) con refresh rate adattivo fino a e luminosità di picco a SoC: Non dichiarato (probabilmente Kirin 9100)

(probabilmente Kirin 9100) Memorie: 16 GB (RAM), 512 GB o 1 TB (spazio di archiviazione)

(RAM), o (spazio di archiviazione) Fotocamera posteriore: tripla , principale da 50 MP con OIS + ultra-grandangolare da 40 MP con PDAF + teleobiettivo periscopico da 48 MP con OIS (zoom ottico 3.5x)

, principale da con OIS + ultra-grandangolare da con PDAF + teleobiettivo periscopico da con OIS (zoom ottico 3.5x) Fotocamera anteriore: 13 MP + sensore ToF 3D (riconoscimento biometrico del volto)

+ sensore (riconoscimento biometrico del volto) Reti mobili e Connettività: 5G /4G/3G/2G, Wi-Fi 7 (802.11 be), Bluetooth 5.2 , GPS , NFC , IR , USB-C (USB 3.1), UWB

/4G/3G/2G, (802.11 be), , , , , (USB 3.1), Lettore delle impronte digitali: sì, montato lateralmente

montato lateralmente Batteria: Si/C da 57 00 mAh , ricarica rapida a 100 W (cablata) o a 80 W (wireless)

da , ricarica rapida a (cablata) o a (wireless) Sistema operativo: HarmonyOS 4.3

Scheda tecnica completa

HUAWEI Mate X6 ufficiale: sottilissimo e con HarmonyOS NEXT da subito

Al netto dei flagship canonici, come anticipato, è stato annunciato anche il nuovo pieghevole HUAWEI Mate X6, caratterizzato da un design molto simile a quello del predecessore Mate X5 (quasi quadrato da aperto) ma reso ancor più sottile e migliore dal punto di vista del comparto fotografico.

Il pieghevole è dotato di una cerniera migliorata (a goccia d’acqua), più fluida nei movimenti e più resistente (è realizzata in acciaio): questi accorgimenti, uniti a un nuovo sistema di antenne, a una rinnovata camera di vapore tridimensionale e a una protezione in vetro di nuova generazione, hanno consentito a HUAWEI di ridurre lo spessore del pieghevole ad appena 4,6 mm (da aperto), senza rinunciare alla certificazione IPX8.

Il nuovo pieghevole di HUAWEI offre, come consuetudine, due display, entrambi LTPO OLED con frequenza di aggiornamento variabile da 1 Hz a 120 Hz e gentili con gli occhi, grazie al PWM Dimming ad alta frequenza (1440 Hz): quello esterno, da 6,45 pollici con risoluzione FHD+, può spingersi fino ai 2500 nit di luminosità di picco; quello interno, da 7,93 pollici con risoluzione 2440 x 2240 pixel, si “ferma” a 1800 nit di luminosità di picco.

HUAWEI Mate X6 può vantare un comparto fotografico di assoluto livello, specie in ambito pieghevoli. Al posteriore, all’interno di un oblò circolare sporgente (e ben messo in evidenza da un anello con parti scavate), troviamo quattro fotocamere: una principale da 50 megapixel con apertura variabile (da f/1.4 a f/4.0), una ultra-grandangolare da 50 megapixel con autofocus, un teleobiettivo periscopico da 48 megapixel (equivalente 90 mm, zoom ottico 4x) e un sensore multi-spettrale da 1,5 mm (migliora la precisione degli altri sensori sul fronte del colore e aiuta negli scatti macro). Su entrambi i display, poi, troviamo una fotocamera da 8 megapixel.

Anche per questo pieghevole, alla pari degli smartphone canonici appena annunciati, non si parla di SoC (anche se dovrebbe esserci, ancora una volta, il Kirin 9100). Sul fronte del sistema operativo, HUAWEI Mate X6 debutta sul mercato con a bordo Harmony OS NEXT che porta con sé moltissime funzionalità di intelligenza artificiale e, in questo caso specifico, alcune peculiarità per migliorare il multitasking a schermo diviso.

Completissimo dal punto di vista della connettività, HUAWEI Mate X6 può vantare 12 o 16 GB di memoria RAM e da 256 GB a 1 TB di spazio di archiviazione. La batteria integrata è da 5110 mAh o 5200 mAh (per la così chiamata Collector’s Edition) e c’è il supporto alla ricarica cablata a 66 W e alla ricarica wireless a 50 W.

Specifiche tecniche e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo HUAWEI Mate X6.

Dimensioni: 156,6 x 73,78 x 9,85 mm (da chiuso) e 156,6 x 144,04 x 4,3 mm (da aperto)

x x (da chiuso) e x x (da aperto) Peso: 239 grammi

Display interno: LTPO OLED da 7,93″ (2440 x 2240 pixel) con refresh rate adattivo fino a 120 Hz e luminosità di picco a 1800 nit

da (2440 x 2240 pixel) con refresh rate adattivo fino a e luminosità di picco a Display esterno: LTPO OLED da 6,45″ FHD+ con refresh rate adattivo fino a 120 Hz e luminosità di picco a 2500 nit

da con refresh rate adattivo fino a e luminosità di picco a SoC: Non dichiarato (probabilmente Kirin 9100)

(probabilmente Kirin 9100) Memorie: 12 o 16 GB (RAM) e 256 GB , 512 GB o 1 TB (spazio di archiviazione)

o (RAM) e , o (spazio di archiviazione) Fotocamera posteriore: quadrupla, principale da 50 MP + ultra-grandangolare da 40 MP + teleobiettivo periscopico da 48 MP (zoom ottico 4x) + sensore multi-spettrale da 1,5 MP (macro)

principale da + ultra-grandangolare da + teleobiettivo periscopico da (zoom ottico 4x) + sensore multi-spettrale da (macro) Fotocamera anteriore: 8 MP (su entrambi i display)

(su entrambi i display) Reti mobili e Connettività: 5G /4G/3G/2G, Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.2 , GPS , NFC , USB-C (USB 3.1)

/4G/3G/2G, (802.11 ax), , , , (USB 3.1) Lettore delle impronte digitali: sì, montato lateralmente

montato lateralmente Batteria: 5110 mAh o 5200 mAh (Collector’s Edition), ricarica rapida a 66 W (cablata) o a 50 W (wireless)

o (Collector’s Edition), ricarica rapida a (cablata) o a (wireless) Sistema operativo: HarmonyOS NEXT

Per conoscere tutte le specifiche tecniche del HUAWEI Mate X6, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Disponibilità e prezzi dei nuovi flagship e del nuovo pieghevole targati HUAWEI

I nuovi HUAWEI Mate 70 sono già disponibili all’acquisto sul mercato cinese, al netto della versione RS Ultimate che sarà in vendita nel mese di dicembre. Di seguito, per ciascun modello, riportiamo colorazioni, configurazioni di memoria e prezzo di vendita:

HUAWEI Mate 70 – colorazioni Spruce Green, Hyacinth Purple, Snow White, Obsidian Black Configurazione 12+256 GB al prezzo di 5499 yuan (pari a circa 722 euro al cambio attuale) Configurazione 12+512 GB al prezzo di 5999 yuan (circa 788 euro) Configurazione 12 GB + 1 TB al prezzo di 6999 yuan (circa 919 euro)

– colorazioni Spruce Green, Hyacinth Purple, Snow White, Obsidian Black HUAWEI Mate 70 Pro – colorazioni Spruce Green, Hyacinth Purple, Snow White, Obsidian Black Configurazione 12+256 GB al prezzo di 6499 yuan (circa 854 euro) Configurazione 12+512 GB al prezzo di 6999 yuan (circa 919 euro) Configurazione 12 GB + 1 TB al prezzo di 7999 yuan (circa 1051 euro)

– colorazioni Spruce Green, Hyacinth Purple, Snow White, Obsidian Black HUAWEI Mate 70 Pro+ – colorazioni Flying Green, Ink Black, Feather White, Gold and Silver Brocade Configurazione 16+512 GB al prezzo di 8499 yuan (circa 1117 euro) Configurazione 16 GB + 1 TB al prezzo di 9499 yuan (circa 1248 euro)

– colorazioni Flying Green, Ink Black, Feather White, Gold and Silver Brocade HUAWEI Mate 70 Pro RS Ultimate – colorazioni Red, White, Black Configurazione 16+512 GB al prezzo di 11999 yuan (circa 1576 euro) Configurazione 16 GB + 1 TB al prezzo di 12999 yuan (circa 1708 euro)

– colorazioni Red, White, Black

Il nuovo HUAWEI Mate X6, invece, è già disponibile al pre-ordine in Cina e le vendite inizieranno ufficialmente il prossimo 6 dicembre. Lo smartphone arriva in cinque colorazioni (Nebula Gray, Nebula White, Obsidian Black, Cosmic Red e Deep Sea Blue) e in svariate configurazioni di memoria e versioni:

Configurazione 12+256 GB al prezzo di 12999 yuan (pari a circa 1708 euro al cambio attuale)

al prezzo di (pari a circa 1708 euro al cambio attuale) Configurazione 16+512 GB al prezzo di 13999 yuan (circa 1839 euro)

al prezzo di (circa 1839 euro) Configurazione 16+512 GB (Collector’s Edition) al prezzo di 14999 yuan (circa 1970 euro)

(Collector’s Edition) al prezzo di (circa 1970 euro) Configurazione 16 GB + 1 TB (Collector’s Edition) al prezzo di 15999 yuan (circa 2102 euro)

HUAWEI non ha fornito indicazioni circa un possibile annuncio a livello globale di tutti questi smartphone che sono al momento esclusivi del mercato cinese.