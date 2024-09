A dieci giorni esatti da quando Huawei ha svelato al mondo il suo incredibile Huawei Mate XT — il primo smartphone al mondo di tipo tri-fold che, da aperto, supera i 10 pollici di diagonale —, iniziano a circolare voci interessanti per quanti ci avessero già messo gli occhi sopra: stando a quanto emerso, lo smartphone dovrebbe essere commercializzato a livello internazionale, anche se ci sarà da attendere un po’.

Huawei Mate XT: sarà globale e costoso (rumor)

Huawei Mate XT è stato presentato in Cina lo scorso 10 settembre, tuttavia in quella sede il produttore non aveva comunicato nulla a proposito di una possibile commercializzazione fuori dai confini cinesi.

Adesso, sebbene in via non ufficiale, si apprende che il primo smartphone tri-fold al mondo non resterà confinato in patria: secondo quanto riportato, Huawei ne starebbe pianificando la vendita su scala internazionale. I tempi di attesa si preannunciano più lunghi, visto che si vocifera di un lancio globale nel primo trimestre del 2025.

Purtroppo, alla buona notizia se ne affianca una cattiva alquanto facile da prevedere: Huawei Mate XT dovrebbe essere uno smartphone decisamente costoso, anche più degli altri pieghevoli premium attualmente in commercio. Del resto, il prezzo cinese del dispositivo, al cambio, parte da circa 2.500 euro per la versione 16/256 GB, superando i 3.000 euro per la variante top e di solito i prezzi europei sono significativamente più elevati. Insomma, secondo la fonte non ci sarebbe da stupirsi troppo se i prezzi europei partissero da circa 3.000 euro.

Giunti alle battute finali, ricordiamo in breve la dotazione tecnica del dispositivo: