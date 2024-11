Huawei ha appena svelato ufficialmente la serie Mate 70 e lo smartphone pieghevole Mate X6 e oltre alle specifiche hardware impressionanti, questi dispositivi sono dotati di una cosiddetta funzionalità di “teletrasporto”.

In pratica consente all’utente di “afferrare” un contenuto sullo schermo e di rilasciarlo su un altro dispositivo per trasferirlo e vederlo apparire subito. Ecco di cosa stiamo parlando.

Huawei permette di trasferire i file semplicemente afferrandoli

Questa funzionalità apparentemente futuristica è resa possibile grazie all’intelligenza artificiale e per il momento funziona solo con le immagini e gli screenshot, ma è logico aspettarsi che tra non molto sarà possibile trasferire anche altri tipi di file, come documenti, presentazioni, video o intere cartelle di file, seppur con tempi più lunghi presumibilmente.

Huawei afferma che questa funzionalità è limitata alle serie Mate 70 e Mate X6 e al tablet MatePad Pro 12.3, ma se funzionerà a dovere è probabile che altri produttori la imiteranno.

HUAWEI Mate 70 Pro+ vanta specifiche impressionanti, tra cui display LTPO OLED da 6,9 pollici, sblocco facciale 3D, batteria da 5.700 mAh con ricarica cablata da 100 W e wireless da 80 W e resistenza all’acqua e alla polvere IP68/IP69.

Huawei Mate X6 è uno smartphone pieghevole molto simile alla serie Galaxy Z Fold di Samsung e vanta un design spesso 9,9 mm, classificazione IPX8, un display curvo da 6,45 pollici LPTO a 120 Hz e un display pieghevole LPTO da 7,93 pollici a 120 Hz, oltre a una batteria da 5.110 mAh con ricarica cablata da 66 W e wireless da 50 W.