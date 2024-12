Manca ancora molto al lancio del nuovo HUAWEI Pura 80, previsto nel corso dei prossimi mesi del 2025. Nonostante non disponiamo al momento di informazioni ufficiali, un recente leak potrebbe però aver gettato luce su una buona parte delle specifiche tecniche della nuova serie di smartphone: scopriamole insieme nel dettaglio.

HUAWEI Pura 80: le specifiche del display e della fotocamera

L’informatore Smart Pikachu avrebbe condiviso sulla piattaforma social Weibo alcuni dettagli inerenti la fotocamera e il display di HUAWEI Pura 80. Il nuovo smartphone della compagnia presenterà probabilmente un display da 6,6 pollici di diagonale nel caso del modello base, a differenza della variante “top di gamma” (che verrà denominata verosimilmente Pro o Ultra) che potrebbe invece offrire un display curvo da 6,8 pollici di diagonale.

Passiamo poi al comparto fotocamere, che presenterà un nuovo sensore principale sul lato posteriore, oltre che un teleobiettivo per l’acquisizione di foto a campo largo. Tra le funzionalità maggiormente attese spicca sicuramente l’adozione della tecnologia LOFIC, che consentirà una cattura più efficace della luce per scatti più nitidi e dettagliati rispetto ai precedenti modelli, insieme a una maggiore fedeltà cromatica.

Non conosciamo ancora una data d’uscita precisa per HUAWEI Pura 80, che potrebbe uscire sui mercati di tutto il mondo non prima della primavera del prossimo anno. Chiaramente ricordiamo come sempre che si tratta di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno essere confermate in via ufficiale da parte della compagnia produttrice stessa. Attendiamo dunque aggiornamenti a tal proposito direttamente da HUAWEI, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.

In copertina un HUAWEI Pura 70