Come molti di voi già sanno, Google ha sviluppato e reso disponibili diversi sistemi operativi, ognuno votato ad una particolare categoria di dispositivi; per quel che concerne le automobili, oltre al sistema di infotainment Android Auto l’azienda offre anche, su alcune vetture, Android Automotive. A discapito di quanto si possa pensare, il SO in questione riceve diverse attenzioni da parte dell’azienda nonostante non goda della stessa diffusione di altri sistemi operativi; Google è infatti solito rilasciare una nuova versione di Android Automotive ogni trimestre (circa) e, nelle ultime ore, ha avviato la distribuzione dell’ultima versione basata su Android 15. Diamo insieme uno sguardo alle principali novità.

Le novità dell’ultima versione di Android Automotive

Come anticipato in apertura, Google ha reso disponibile l’ultima versione di Android Automotive basata su Android 15; il colosso ha implementato diverse novità nell’aggiornamento in questione, tra cui un miglioramento del supporto multiutente, un nuovo modo per attivare l’associazione Bluetooth e alcuni aggiornamenti dell’interfaccia utente.

Supporto multiutente simultaneo

La prima novità degna di nota è una versione iniziale di una funzionalità chiamata Concurrent Multi-User, si tratta di una modalità che consente ad Android Automotive di supportare due utenti completamente indipendenti contemporaneamente, ognuno con la propria esperienza UI dedicata. Si tratta in buona sostanza un’estensione del supporto multi-display che Google ha introdotto sulla piattaforma con l’aggiornamento Android 14, questa volta però principalmente rivolto alle vetture che vantano display per i sedili posteriori che potranno beneficiare di un’esperienza indipendente.

È bene sottolineare che Concurrent Multi-User non è abilitato di default nell’ultima versione di Android Automotive, la funzionalità necessita dell’attivazione da parte dei produttori di un apposito flag per essere utilizzata dagli utenti finali; oltre a ciò, la funzione non è ancora definitivamente pronta e ci vorrà quindi ancora del tempo prima di poterla vedere in esecuzione sulle auto.

Nuovo design per l’app Media

La seconda novità interessante riguarda un aggiornamento dell’interfaccia utente dell’app Media, con l’ultimo update di Android Automotive Google ha rinnovato l’interfaccia utente del software sia in orientamento verticale che orizzontale; purtroppo l’azienda non ha fornito immagini esplicative e non è dunque chiaro quali modifiche siano state apportate.

Altre novità

L’ultima versione di Android Automotive introduce al contempo alcune novità minori ma decisamente utili, come la possibilità per gli utenti di attivare l’associazione Bluetooth tenendo premuto il pulsante push-to-talk (PTT) del veicolo, semplificando di fatto l’associazione di nuovi dispositivi evitando di dover cercare le relative voci all’interno delle Impostazioni.

Le auto con posizioni cellulari o Wi-Fi saranno in grado di utilizzare i servizi di fuso orario di geolocalizzazione forniti da Google Play Services per aggiornare il fuso orario, ciò si prefigura come particolarmente utile nel caso in cui l’utente debba attraversare diversi fusi orari in auto, visto che l’orologio della vettura si aggiornerebbe in automatico.

Infine, con l’ultimo update di Android Automotive l’azienda ha aggiornato alcune stringhe di testo per le impostazioni relative all’assistenza alla guida e all’ADAS nelle impostazioni sulla privacy della posizione e per le impostazioni del microfono, che sono ora più coerenti con le recenti modifiche apportate alle impostazioni sulla privacy della posizione e della telecamera.

Il changelog completo dell’ultimo aggiornamento di Android Automotive

Di seguito, per completezza, riportiamo il changelog completo della versione che Google definisce Android Automotive 24Q4:

Framework per auto

Profilazione e generazione di report sull’utilizzo della memoria. Profilazione della memoria di Car Watchdog, che monitora e registra l’utilizzo della memoria a livello di sistema durante gli eventi di sistema. Supporto multiutente (CMU) simultaneo di AAOS. MVP iniziale per multiutente contemporaneo.

UI di sistema e app di base

Aggiornamento del design dei media. Un aggiornamento dell’interfaccia utente per mostrare agli OEM la migliore esperienza media e il miglior design di Google. Questo aggiornamento influisce sui riferimenti in formato orizzontale e verticale per l’app Media. Attiva il rilevamento del fuso orario (LTZP) di GMS Core Location in Automotive. Fornire il rilevamento del fuso orario tramite geolocalizzazione ai dispositivi con connessioni Wi-Fi o di rete mobile. Per saperne di più, consulta Rilevamento del fuso orario in base alla posizione. Aggiornamenti all’interfaccia utente delle impostazioni della privacy della posizione. Aggiorna le stringhe di testo relative all’assistenza alla guida e all’ADAS. Aggiornamento della pagina delle impostazioni della privacy del microfono di AAOS. Sono state aggiornate le Impostazioni del microfono in modo che siano conformi alle modifiche apportate alle Impostazioni della privacy di Posizione e Fotocamera.

Connettività