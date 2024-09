Android Automotive è una versione separata da Android Auto in quanto è specifica per un determinato veicolo, ma Android 15 porterà molte novità anche sulla piattaforma Android Automotive. Ecco cosa possiamo aspettarci.

Secondo le note di rilascio ufficiali di Android Automotive 24Q3, sembra che Android 15 introdurrà su Android Automotive una barra per l’accesso rapido alle app simile all’implementazione in Android Auto.

Un’altra novità dovrebbe consistere in una schermata di blocco migliorata, che presumibilmente sarà standard su tutti i sistemi Android Automotive che eseguono Android 15, con il supporto per Ambient View, ma Google deve ancora fornire dettagli su come sarà.

Android Automotive riceverà molte novità con Android 15

L’aggiornamento consentirà anche di collegare altri accessori Bluetooth all’auto, tra cui cuffie e auricolari, e una nuova opzione nelle impostazioni audio consentirà di instradare contenuti multimediali e suoni attraverso i dispositivi associati o insieme ai sistemi audio in auto.

Google sta anche migliorando i sistemi radio HD e DAB con il pieno supporto per entrambi gli standard, consentendo un’ulteriore integrazione da parte di produttori e case automobilistiche.

Altri miglioramenti includono informazioni migliori su quando sono richiesti piani di dati o abbonamento per continuare la connettività sul dispositivo, un interruttore hotspot Wi-Fi persistente che può essere attivato con ogni unità e una migliore compatibilità con app di terze parti.

La documentazione afferma inoltre che con l’aggiornamento Android 15, Android Automotive dovrebbe gestire meglio i client multi-camera.

Al momento non è chiaro se questo aggiornamento arriverà sui veicoli esistenti e nemmeno in che modi e tempi, poiché ogni casa automobilistica implementa Android Automotive in base ai propri veicoli.