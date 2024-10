Dopo una lunga attesa anche Android Automotive riceve la funzionalità per segnalare gli incidenti andando a coprire l’intero ecosistema di Google. La funzionalità, infatti, era stata innanzitutto introdotta solo su Google Maps e poi, dopo qualche anno, è stata prevista anche sui sistemi in-car, ma solamente Apple CarPlay. A luglio Big G ha confermato che questa funzionalità sarebbe stata prevista sia su Android Auto che su Android Automotive, ma dopo essere arrivata su Android Auto solamente ora si inizia a intravedere su Android Automotive.

Rilascio, problemi e limitazioni nella segnalazione degli incidenti su Android Automotive

Il lancio di questa funzionalità su Android Auto sembra aver avviato anche il rilascio su Android Automotive. Diversi utenti stanno iniziando a riferire di poter segnalare incidenti, rallentamenti, chiusure di corsie e altre condizioni che rallentano il traffico sulle loro auto dotate di Android Automotive. L’utilizzo della funzionalità è identico a quello previsto su Android Auto con l’icona del triangolo giallo che una volta selezionata mostra un menu dal quale indicare il tipo di segnalazione sul traffico.

Così come sta accadendo per diversi utenti Android Auto questa funzionalità potrebbe non essere visibile, ma la motivazione è da individuare, semplicemente, nella dimensione del display dell’infotainment dell’automobile. Se questo ha un’altezza non “adeguata”, infatti, il pulsante per la segnalazione degli incidenti potrebbe non risultare visibile per mancanza di spazio. Per risolvere il problema è necessario attendere in attesa che tale simbolo compaia e si possa sfruttare pienamente la funzionalità di segnalazione degli incidenti.

Oltre a questo c’è da considerare che al momento i test effettuati mostrano come sia possibile effettuare una sola segnalazione per ogni strada.

Android Automotive sulla nuova Ford Expedition

A proposito di Android Automotive è interessante porre attenzione sulla nuova versione del Ford Expedition, il SUV più grande della casa automobilistica statunitense. Nella nuova versione del Ford Expedition, infatti, c’è il supporto ad Android Automotive, ma su un display molto più piccolo rispetto a quello panoramico previsto sulla Lincoln Nautilus.

La nuova Ford Expedition, infatti, ha un display da 24” rispetto a quello panoramico da 48” della Lincoln Nautilus. Nonostante le dimensioni ridotte il display della nuova versione del SUV Ford consente di accedere anche alle app del Google Play Store, gestire Apple CarPlay e il sistema HVAC (riscaldamento, ventilazione e aria condizionata) dell’auto così come avviene sulla Lincoln. Sulla Expedition sono disponibili anche gli assistenti vocali Google Assistant e Amazon Alexa.