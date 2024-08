Per coloro che hanno un’automobile che supporta Android Automotive c’è una piccola novità: è stato avvistata l’introduzione di un piccolo riquadro che riporta diverse informazioni sulla distanza e il tempo rimasto prima di arrivare a destinazione.

Cosa prevede la nuova schermata di Android Automotive

Sembrerebbe che questo aggiornamento sia stato implementato negli ultimi giorni per Google Maps e prevede l’introduzione di un piccolo box all’interno del quale visualizzare la stima della durata del viaggio (di colore verde), la distanza ancora da percorrere (in miglia o in chilometri) e l’orario di arrivo stimato in base alla velocità cui si sta procedendo.

Prima di questo aggiornamento queste informazioni erano limitate alla console centrale dei veicoli con Android Automotive. Ora, una volta scelta la destinazione e avviato la navigazione, in basso alla schermata di navigazione compare questa piccola sezione all’interno di un box rettangolare. Per quanto utile può risultare fastidiosa per la navigazione in quanto potrebbe nascondere alcune informazioni importanti sulle indicazioni che si stanno seguendo. Quando si raggiunge la destinazione o si annulla la navigazione il box scompare e rimane la schermata di base di Google Maps o la dashboard generica di Android Automotive.

Allo stesso tempo è una soluzione che fornisce informazioni importanti mentre si è alla guida potendole visualizzare senza distogliere lo sguardo dalla strada. In termini di sicurezza è una buona scelta e anche la posizione è piuttosto strategica. Con questa nuova sezione, infatti, non sarà più necessario aprire Google Maps (o lasciarlo aperto durante tutto il viaggio) per poter consultare queste informazioni in quanto esse ora sono state integrate direttamente nella schermata di navigazione di Android Automotive.

La piccola, ma importante, modifica alla schermata di Maps su Android Automotive segue l’introduzione di numerose app e servizi avvenuta all’inizio dell’anno e il miglioramento dell’integrazione con Google Assistant rilasciata durante il mese di giugno.