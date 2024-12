La settimana si sta avviando verso la conclusione con alcuni aggiornamenti per i dispositivi Samsung: abbiamo novità in distribuzione per lo smartphone di fascia media Samsung Galaxy A53 5G, per i pieghevoli Samsung Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5, e per lo smartwatch Samsung Galaxy Watch Ultra. Andiamo a scoprire insieme tutti i cambiamenti in arrivo.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy A53 5G

Dopo qualche “tentennamento” del mese scorso, dovuto forse al lavoro fatto per rilasciare la One UI 7 Beta, Samsung sta procedendo spedita con le patch di sicurezza di questo mese. Tra i tanti modelli Android coinvolti nel rollout abbiamo Samsung Galaxy A53 5G, che pochi giorni fa aveva accolto in Italia un secondo aggiornamento di novembre.

Le patch di sicurezza di dicembre 2024 sono in distribuzione per Galaxy A53 5G a partire dagli Stati Uniti con il firmware A536USQUDEXKA, ma non dovrebbe volerci molto per accoglierle anche da noi. Come abbiamo visto nel consueto bollettino di sicurezza diffuso puntualmente dal produttore, le patch di questo mese portano la correzione a 34 vulnerabilità CVE, di cui 6 di livello critico, e a 8 vulnerabilità SVE (ne sono state divulgate 6 per questioni di sicurezza), di cui una sola di livello critico. A queste si aggiungono le correzioni integrate da Samsung Semiconductor, etichettate come di livello alto (CVE-2024-39343 e CVE-2024-39890).

Lo smartphone riceverà la One UI 7 con Android 15, ma ci vorrà ancora un po’ di attesa: attualmente siamo alla seconda beta sulla serie Galaxy S24, e per l’arrivo sulla fascia media potrebbe volerci qualche mesetto.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5

L’aggiornamento con le patch di sicurezza di dicembre 2024 si sta allargando per Samsung Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5: i firmware F731BXXS4DXKC e F946BXXS4DXKC sono in rollout in Italia e dovrebbero ormai aver raggiunto il vostro pieghevole.

I due update includono le sopra citate correzioni di sicurezza a 34 vulnerabilità CVE e a 8 vulnerabilità SVE, oltre alle correzioni integrate da Samsung Semiconductor (CVE-2024-39343 e CVE-2024-39890). Per entrambi non sembrano essere state integrate ulteriori novità: per cambiamenti più corposi sarà necessario aspettare l’arrivo della One UI 7 e di Android 15.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Watch Ultra

Aggiornamento in rollout anche per uno smartwatch: stiamo parlando di Samsung Galaxy Watch Ultra, modello di punta della recente gamma del produttore.

L’orologio con Wear OS sta ricevendo in Italia la versione L705FXXU1AXK6, che porta con sé miglioramenti di sicurezza (attraverso le patch di novembre 2024), ma anche passi avanti in termini di stabilità e affidabilità. Il download richiesto è relativamente consistente: circa 250 MB.

Come aggiornare Samsung Galaxy A53 5G, Galaxy Z Flip5, Z Fold5 e Galaxy Watch Ultra

Per verificare l’arrivo di un nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy A53 5G, Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5 (come per qualsiasi altro smartphone o tablet a marchio Samsung) potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Potete anche optare per l’utilizzo di Smart Switch, dopo aver collegato lo smartphone al PC e aver installato l’applicazione.

Per controllare l’arrivo di novità su Samsung Galaxy Watch Ultra potete invece passare dall’app Galaxy Wearable installata sullo smartphone associato: dopo aver selezionato il modello, potete premere su “Impostazioni orologio > Aggiornamento software orologio > Scarica e installa“.