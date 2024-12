Tra i diversi servizi sviluppati e offerti da Google figura YouTube, celebre piattaforma che consente la fruizione di contenuti multimediali di vario genere e che riceve diverse attenzioni da parte dell’azienda.

Tanto per fare qualche esempio, negli ultimi tempi abbiamo visto una nuova interfaccia video in test, il tentativo di nascondere il tasto “non mi piace” negli Shorts, l’introduzione di un nuovo miniplayer insieme ad altre novità, ma abbiamo anche visto come la piattaforma stia provando a dare più visibilità ai promemoria per andare a dormire, alcune modifiche al selettore per la velocità di riproduzione, o ancora come uno dei recenti aggiornamenti abbia introdotto alcuni bug.

Oggi, grazie al lavoro svolto da assembledebug, diamo un’occhiata ad una possibile futura modifica che Google potrebbe introdurre nell’app YouTube per Android, un rinnovamento dell’estetica e del’esperienza d’uso in modalità orizzontale.

L’app di YouTube potrebbe presto migliorare l’utilizzo in modalità orizzontale

L’attuale interfaccia dell’app mobile di YouTube è ben ottimizzata per l’utilizzo in verticale ma, per quanto riguarda la modalità landscape, non si può certo dire altrettanto; ruotando lo smartphone in orizzontale infatti l’applicazione sostanzialmente adatta il tipo di visualizzazione verticale al nuovo orientamento. Nel video qui sotto potete vedere come appare al momento la modalità orizzontale nell’app YouTube per Android.

Potete notare come ci sia un discreto spreco di spazio e come l’intera esperienza non sia particolarmente ottimizzata, tuttavia sembra che Google abbia avviato una fase di test per una nuova modalità orizzontale, individuata nella versione v19.50.36 dell’app YouTube e rivolta non solo agli smartphone classici, ma anche ai dispositivi pieghevoli e ai tablet.

Nell’immagine qui sopra potete vedere come dovrebbe apparire la nuova interfaccia su uno smartphone pieghevole, Google ha posizionato gli aggiornamenti dei canali sul lato sinistro della barra di navigazione, mentre i video sono sulla seconda colonna, riducendo di fatto il precedente spreco di spazio.

Nel video qui sopra invece, un altro esempio di come l’azienda stia tentando di ottimizzare il più possibile lo spazio disponibile, così da fornire un’esperienza d’uso migliore ai propri utenti. La nuova interfaccia per la modalità orizzontale sembra essere attualmente in fase di test per un ristretto numero di utenti, non ci sono informazioni circa le tempistiche di distribuzione per tutti i fruitori di YouTube da dispositivi mobili, bisognerà attendere per saperne di più.