Tra i diversi servizi sviluppati e offerti da Google figura YouTube, celebre piattaforma che consente la fruizione di contenuti multimediali di vario genere e che riceve diverse attenzioni da parte dell’azienda.

Tanto per fare qualche esempio, negli ultimi tempi abbiamo visto una nuova interfaccia video in test, il tentativo di nascondere il tasto “non mi piace” negli Shorts, l’introduzione di un nuovo miniplayer insieme ad altre novità, ma abbiamo anche visto come la piattaforma stia provando a dare più visibilità ai promemoria per andare a dormire, alcune modifiche al selettore per la velocità di riproduzione, o ancora come uno dei recenti aggiornamenti abbia introdotto alcuni bug.

Oggi vediamo insieme un piccolo cambiamento attualmente in fase di distribuzione per l’app mobile di YouTube, una modifica estetica che rende l’interfaccia del software più piacevole.

La barra inferiore di YouTube riceve un piccolo restyling

Sembra che Google abbia deciso di apportare una serie di modifiche alla barra inferiore presente nell’app YouTube nell’ultimo periodo, alcuni di voi potrebbero infatti ricordare come recentemente vi avessimo mostrato il rinnovamento delle icone presenti nella barra in questione.

Nelle ultime ore, con la versione 19.47.51 dell’app alcuni utenti hanno iniziato a visualizzare un’ulteriore modifica estetica per la barra inferiore, come potete notare dall’immagine qui sotto.

Google ha deciso di rendere la barra di navigazione inferiore dell’app mobile di YouTube semitrasparente, l’elemento in questione finora si presentava totalmente bianco o nero a seconda che l’utente avesse impostato il tema chiaro o quello scuro.

Con questa piccola modifica l’azienda punta a rendere l’interfaccia dell’app più piacevole. La novità è come detto in fase di distribuzione, ma sembra che sia prevista una componente lato server per la sua comparsa visto che non tutti gli utenti con la versione di YouTube citata in precedenza riescono a visualizzarla; ad ogni modo sarà sufficiente attendere qualche giorno prima che diventi disponibile per tutti quanti.