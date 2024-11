Sono diversi i software nati dalle fucine del colosso di Mountain View che quotidianamente utilizziamo sui nostri smartphone, Google però non si limita a rilasciare una serie di app, ma si prodiga costantemente per migliorare quanto offerto ai propri utenti attraverso tutta una serie di modifiche e nuove funzionalità. Oggi vediamo insieme come alcune di queste applicazioni stiano ricevendo interessanti novità.

L’app Passa ad Android cambia ufficialmente nome e logo

Per gli utenti che vogliono passare dalla mela al robottino Google ha sviluppato Switch to Android (Passa ad Android per noi), un’app appositamente pensata per aiutare gli utenti iOS a migrare i propri dati dal vecchio iPhone al nuovo smartphone Android.

I più attenti tra voi ricorderanno come, a inizio settembre, avessimo visto insieme alcuni indizi riguardanti un futuro cambio di nome per il servizio; in seguito, circa un mese fa, abbiamo visto come Google stesse lavorando anche ad un cambio logo per l’app Passa ad Android.

Bene, nelle ultime ore sembra che il colosso abbia ultimato i preparativi per entrambe le modifiche: Android Switch è il nuovo nome del servizio che permette il trasferimento di app, foto, video, messaggi, contatti, impostazioni e altri file durante la configurazione di un nuovo smartphone e, quello che potete vedere qui sotto, è il nuovo logo.

Come potete notare, le indiscrezioni trapelate in precedenza si sono rivelate corrette, il nuovo logo è composto da tre frecce, colorate in blu, giallo e verde, formate da cinque punti ciascuna.

Google modifica il selettore per la velocità di riproduzione di YouTube

Tra i vari servizi offerti da Google figura YouTube, celebre piattaforma che consente la fruizione di contenuti multimediali di vario genere e che riceve diverse attenzioni da parte dell’azienda; tanto per fare qualche esempio nelle ultime settimane abbiamo visto come fosse in test una nuova interfaccia video, come l’azienda abbia tentato di nascondere il tasto “non mi piace” negli Shorts, come sia stato introdotto un nuovo miniplayer insieme ad altre novità, o ancora come la piattaforma stia provando a dare più visibilità ai promemoria per andare a dormire.

Nelle ultime ore, grazie ad un’attivazione lato server, YouTube sta ricevendo una modifica per il selettore della velocità di riproduzione: la componente in questione presentava in precedenza un lungo elenco verticale che occupava buona parte dello schermo (contenente le opzioni 0,25x, 0,5x, 0,75x, normale, 1,25x, 1,5x, 1,75x e 2x), mentre ora Google ha riorganizzato tutto in orizzontale nella parte inferiore del display, rendendo lo strumento decisamente più facile da raggiungere e utilizzare.

Come potete notare dallo screenshot qui sopra, Google ha ridotto le velocità preimpostate a cinque, introducendo però un comodo cursore con il quale operare modifiche nell’ordine di 0,5.

Google Meet riceverà una migliore cancellazione del rumore grazie all’IA

Concludiamo la carrellata odierna di novità con Google Meet, l’app del colosso di Mountain View dedicata a videochiamate e videoconferenze. Anche l’app in questione riceve ciclicamente le attenzioni della società, negli ultimi tempi abbiamo visto come siano cambiate le videochiamate di Google Meet avviate attraverso Gmail, come siano state introdotte alcune modifiche estetiche, come l’app si sia arricchita con nuove funzionalità smart, o ancora come sia in arrivo su mobile la nuova funzione per prendere appunti con Gemini.

Nelle ultime ore, il prolifico assembledebug ha pubblicato sul social network X (ex Twitter) uno screenshot che mostra una futura opzione in arrivo per Google Meet, si tratta di qualcosa che Google aveva già annunciato ma che inizialmente era stata resa disponibile esclusivamente con il componente aggiuntivo Duet AI per Google Workspace Enterprise; nel prossimo futuro però, dovrebbero poterne beneficiare tutti gli utenti.

Si tratta dell’opzione Studio sound, una nuova funzionalità che andrà a filtrare il rumore di fondo per migliorare la qualità audio, grazie all’ausilio dell’intelligenza artificiale. La novità dovrebbe sostituire l’impostazione di cancellazione del rumore esistente, migliorandone la resa finale; al momento la funzionalità non è disponibile per gli utenti comuni, bisognerà attendere per scoprire quando verrà rilasciata per tutti.