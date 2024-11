Sembra che l’ultimo aggiornamento dell’app YouTube contenga un paio di fastidiosi bug che stanno frustrando alcuni utenti Android.

Il primo riguarda il mini-lettore picture-in-picture che scompare dallo schermo quando non dovrebbe, inoltre non è possibile riprendere la visione dei video in pausa se non in una maniera alquanto scomoda.

L’ultimo aggiornamento di YouTube per Android ha introdotto dei bug?

Per quanto riguarda il primo bug, un utente evidenzia in un video pubblicato su Reddit che il mini-player esce dallo schermo se lo si posiziona sul lato destro dello schermo.

In merito al secondo bug, molti utenti si stanno lamentando del fatto che se si mette in pausa un video, non è più possibile riprendere la riproduzione, a meno di non espanderlo a schermo intero. Ecco di cosa stiamo parlando.

A quanto pare i bug si presentano su YouTube per Android, ma non sull’app per iOS, inoltre sembrano abbastanza diffusi, dato il numero di segnalazioni.

Tuttavia Google potrebbe aver già interrotto il rilascio dell’ultimo aggiornamento dell’app in seguito alle lamentele degli utenti.

Nel frattempo Google sta sperimentando nell’app YouTube per Android anche una nuova gesture quando si visualizzano video lunghi a schermo intero, una decisione che al momento non convince affatto gli utenti.