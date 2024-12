Nelle scorse il team di Google ha annunciato un’importante novità per gli utenti YouTube ed in particolare per i genitori di bimbi: ci riferiamo ad un sistema studiato per impedire ai più piccoli di guardare video senza essere connessi o di accedere ad account destinati a membri più grandi della famiglia.

La nuova funzionalità si basa su un codice genitore e verrà gradualmente distribuita a tutti gli utenti nel corso dei prossimi giorni, giusto in tempo per le festività natalize, periodo in cui i bambini hanno più tempo libero per guardare i video su YouTube.

YouTube sulle smart TV introduce il codice per i genitori

Una volta che il codice genitore verrà attivato, dovrà essere inserito per guardare YouTube da disconessi, per accedere agli account dei membri più grandi della famiglia (a partire da 13 anni) e per rimuovere gli account dalla smart TV (il team di Google precisa che l’attivazione di un codice genitore sulla propria smart TV non avrà alcun impatto sugli altri dispositivi registrati).

Il colosso di Mountain View precisa che questa novità è stata implementata sulla scia di numerosi feedback inviati dagli utenti dopo l’introduzione della possibilità di passare da un profilo YouTube a uno YouTube Kids sulle smart TV.

La speranza del team di sviluppatori è che grazie a questa nuova funzione i genitori possano essere più sicuri sui limiti imposti ai loro figli più piccoli, evitando che possano avere accesso ad account e funzionalità che non sono pensati per loro.

Ai possessori di una smart TV non resta altro da fare che attendere che la funzione del codice genitore venga implementata per tutti, cosa che richiederà qualche giorno.