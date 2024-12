Google continua a impegnarsi per abbattere le barriere linguistiche con il doppiaggio automatico basato sull’intelligenza artificiale in YouTube, i cui test sono iniziati con creator selezionati a giugno 2023.

Il team di YouTube ora afferma di aver esteso questa funzionalità a centinaia di migliaia di canali inclusi nel Programma partner di YouTube i cui contenuti sono a carattere prevalentemente informativo e/o didattico.

YouTube lancia il doppiaggio con l’IA per alcune categorie di video

Un tipico esempio è il tutorial per imparare a cucinare, tuttavia YouTube afferma che porterà presto la funzionalità ad altri tipi di contenuti.

Il bello è che il creator non dovrà fare nulla, poiché YouTube rileverà automaticamente la lingua del video caricato e creerà versioni doppiate in altre lingue.

YouTube spiega che se il video è in inglese, verrà doppiato in francese, tedesco, hindi, indonesiano, italiano, giapponese, portoghese e spagnolo, mentre se il video è in una di queste altre lingue, verrà doppiato in inglese.

Un’apposita etichetta informerà gli spettatori quando un video ha tracce audio doppiate automaticamente, tuttavia gli utenti potranno usare il selettore di traccia per ascoltare il video nella lingua originale e la piattaforma si ricorderà della lingua preferita anche per i video futuri.

I creatori di contenuti possono scegliere di vedere i loro video doppiati dall’IA nella sezione “Lingue” di YouTube Studio e nel caso non fossero soddisfatti potranno tranquillamente eliminarli.

Del resto la società ammette che al momento i doppiaggi non sono ancora perfetti, ma promette che continuerà a lavorare per renderli ancora più accurati, espressivi e naturali. Ecco un esempio di doppiaggio inglese di un video culinario originariamente il lingua francese.