Tra le app di navigazione più utilizzate ci sono sicuramente Google Maps, Waze e Apple Maps. Una funzionalità assente in tutte queste app, nonostante le loro peculiarità, è il riepilogo del viaggio. Una funzione che in passato era presente su Waze e che molti utenti sperano di rivedere presto.

Al momento non ci sono indicazioni se Google, così come Apple, siano intenzionate a introdurla nelle loro app di navigazione. Per chi non vuole rinunciare a questa funzione c’è Sygic Navigatore GPS & Mappe. Un’applicazione che con l’ultimo aggiornamento ha introdotto una serie di funzionalità particolarmente utili.

La funzione di riepilogo dell’itinerario

Una volta terminato un viaggio, sulla schermata di Sygic Navigatore GPS & Mappe compare una mappa con il riepilogo del tragitto, un riassunto con la distanza percorsa, la velocità media e i cambiamenti di pendenza lungo il percorso. È una funzionalità che consente di avere informazioni utili, soprattutto per chi percorre lo stesso tragitto frequentemente.

Fino a qualche anno fa Google Maps prevedeva una funzionalità simile e anche gli utenti di Waze la richiedono da tempo. Google però non considera questa funzione utile per la navigazione e, per questo motivo, non sembra interessata a reintrodurla.

Le novità più recenti di Google Maps riguardano la possibilità di personalizzare l’indicatore di posizione, di ricevere indicazioni sulle scale nei percorsi a piedi e in bici e di segnalare la presenza della polizia. Waze, invece, ha recentemente ricevuto l’aggiornamento per effettuare segnalazioni sfruttando l’intelligenza artificiale di Gemini.

Le altre novità di Sygic Navigatore GPS & Mappe

Con l’ultimo aggiornamento, Sygic Navigatore GPS & Mappe non ha introdotto solo la schermata di riepilogo dell’itinerario, ma ha aggiunto diverse novità. Tanto che è possibile considerarla una valida alternativa a Google Maps su Android Auto.

La prima riguarda l’aggiornamento del Libro di viaggio. Si tratta di una modalità innovativa per tenere sotto controllo le diverse informazioni relative a un viaggio (velocità media, itinerari, pendenza, eccetera). Inoltre ha introdotto la funzionalità Rifornimento automatico che, basandosi sulle informazioni del veicolo da inserire nel proprio profilo, programmerà le soste da effettuare lungo il percorso per fare il pieno di carburante. La funzionalità mostra anche i prezzi così da avere un controllo sulla stazione di servizio nella quale fermarsi.

Con la nuova funzionalità Traffico in tempo reale Sygic Navigatore GPS & Mappe fornisce aggiornamenti su tutto ciò che accade lungo il tragitto (incidenti, posti di blocco, traffico, eccetera) così da valutare soluzioni alternative e non rimanere imbottigliati.

Tutte le nuove funzionalità di Sygic Navigatore GPS & Mappe sono riservate a chi sottoscrive l’abbonamento PREMIUM+, che ha un costo di 14,99€ per sei mesi o di 13,99€ per un anno.